МНОГИ НИСУ МОГЛИ ДА ПОГЛЕДАЈУ ДО КРАЈА Кажу да је ово најтужнији филм свих времена и дефинитивноније за децу
Радња филма "Grave of the Fireflies" смештена је у Јапан током последњих месеци Другог светског рата, где је дом многих уништен америчким бомбама, а преживљавање је сведено на минимум.
Претплатници Нетфликса који су несвесно погледали један од најтужнијих филмова свих времена остали су "емоционално сломљени". На овој стриминг платформи налази се више од 7.000 наслова – али нису сви они они који ће вас након гледања оставити у пријатном и топлом расположењу.
Заправо, овај филм са оценом од 100 процената на Rotten Томатоес толико је бруталан да многи одбијају да га поново погледају. Сматра се једним од најмоћнијих антиратних филмова икада снимљених – и уједно једним од најтужнијих.
На први поглед не бисте то очекивали, и управо зато су корисници Нетфликса остали потпуно неспремни.
Реч је о филму из студија Студио Ghibli, japanskog анимационог студија познатог по бајковитом уметничком стилу и породичним, фантазијским причама.
Филм није за децу
Међутим, овај наслов никако није за децу, јер су и одрасли гледаоце годинама остајали потресени након гледања.
Радња је смештена у Јапан током последњих месеци Другог светског рата и прати двоје деце: тинејџера по имену Сеита и његову млађу сестру Сетсуко.
Након што им је дом уништен у америчком бомбардовању запаљивим бомбама и њихова мајка преминула од тешких опекотина, брат и сестра остају да се сами боре за живот.
Њихов отац, морнарички официр, био је на фронту, а од родбине и комшија, који су и сами покушавали да преживе, нису имали готово никакву помоћ.
Смештају се у напуштено склониште и покушавају да преживе сами, али због несташице хране и нарушеног здравља њихова ситуација постаје све очајнија.
Филм о којем је реч носи назив "Grave of the Fireflies", а упркос изузетно тужној теми, критичари na Rotten Томатоес дали су му савршену оцену од 100 процената.
"Бескрајно тужан антиратни филм, Grave of the Fireflies једно је од најлепших и најјезивијих дела студија Studio Ghibli“, стоји у њиховом заједничком мишљењу.
На форуму R/NetflixBestOf на Redditu, jedan од скоријих гледалаца признао је да је био потпуно сломљен након гледања овог филма.
"Нисам био спреман за емотивни удар који је овај филм донео“, "Чуо сам да је тужан, али ништа ме није могло припремити за овако нешто. То је предивно урађен филм, али искрено мислим да га никада не бих могао поново погледати. Још увек плачем.“
Слична мишљења поделили су и други корисници друштвених мрежа:
"Гледао сам га прошле недеље, не знајући у шта се упуштам. Само сам помислио – ох, Ghibli филм који нисам видео, сјајно! Да… потпуно ме уништио. Угасиш ТВ и седиш зурећи у зид неко време."
Један родитељ признао је:
"Моје ћерке су биле мале када сам га први пут гледао. То ме је пореметило на неколико дана и никада нисам имао храбрости да га поново погледам."
Још један обожавалац је истакао да је то "најмоћнији филм" који је икада погледао, али је упозорио: "Било је то пре више од 25 година, али нема шансе да га поново погледам. Требале су ми недеље да се опоравим."
(Mondo.rs)