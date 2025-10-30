overcast clouds
(ВИДЕО)(ФОТО) У ШЕСТОЈ ДЕЦЕНИЈИ ИЗГЛЕДА КАО ДЕВОЈКА! Софија Вергара има савршену линију а дијете не подноси и не одриче се слаткиша!

30.10.2025. 17:47
Пише:
Дневник
Извор:
pink.rs
Фото: youtube prinstcrin/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Прелепа глумица колумбијског порекла, Софија Вергара, и даље важи за једну од најзгоднијих жена на свету, а изгледа готово исто као на почетку каријере.

Иако многи мисле да се иза њеног изгледа крију ригорозне дијете и напорни тренинзи, истина је потпуно другачија.

Софија тврди да никада није била присталица строгих режима исхране, већ да линију одржава једноставним правилом: умереност у свему. “Не превише хране, не превише вежбања, ничега превише. Све умерено”, изјавила је лепа Колумбијка која има 53 године.

Софија Вергара сваки дан започиње истим доручком који јој даје енергију и одржава витку линију. Ујутро једе овсене пахуљице са грчким јогуртом, чиа семенкама, орасима и боровницама – комбинацију која садржи здраве масти, протеине и влакна.

За ручак бира немасне протеине попут рибе и пилетине, уз обиље свеже салате. Вечера је једноставна – интегрални пиринач, барено поврће и немасно месо. Понекад се почасти и слаткишима, али без претеривања. „Никада нисам држала дијету, само се трудим да једем здраво и да не претерујем“, признаје Софија.

 

 

Иако изгледа беспрекорно, Софија признаје да има једну ману – тешко одолева десертима. “Још увек покушавам да откријем како да не поједем нешто слатко после ручка или пред спавање”, рекла је искрено глумица.

Њена филозофија је једноставна: ако понекад претера, не кажњава себе. Нити осећа грижу савести, јер зна да је равнотежа кључ дугорочне форме и среће. Њен фитнес тренер додаје: “Одрицање вас тера да пређете границу. Ако се опсесивно контролишете, пре или касније ћете поклекнути. Битно је имати баланс.”

 Поред исхране, Софија се ослања на умерену физичку активност – воли дуге шетње и пилатес, али не тренира свакодневно. “Не волим да вежбам превише. Више волим да се крећем природно – шетам, плешем, играм са псом.”

 

Захваљујући здравој рутини, менталном балансу и осмеху који не скида с лица, Софија Вергара и у шестој деценији изгледа као права холивудска богиња.

pink.rs

софија вергара глумица колумбија
Извор:
pink.rs
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
