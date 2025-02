(ВИДЕО) ПАМТИМО ЈЕ КАО ЗАВОДЉИВУ ПЛАВУШУ А сада су године учиниле своје СИБИЛ ШЕПАРД УВЕЛИКО ГАЗИ ОСМОМ ДЕЦЕНИЈОМ

Шепард, коју многи памте као елегантну плавушу, годинама је променила изглед, али је и даље остаје упамћена као једна од најзначајнијих глумица своје генерације. Добитница је три Златна глобуса, а највећу популарност стекла је улогом у некада култној серији *Moonlighting* (*Случајни партнери*), где је играла уз Бруса Вилиса.

Њен филмски деби и прва револуционарна улога дошли су 1971. године, када је тумачила Џејси Фароу у драми Питера Богдановича "The Last Picture Show" (2Последња биоскопска представа2), заједно са Џефом Бриџисом. Након тога, играла је Кели у филму "The Heartbreak Kid2 (1972), Бетси у култном *Таксисти* Мартина Скорсезеа (1976) и Ненси у Вуди Аленовом филму 2Alice2 (1990).

На телевизији је прву већу улогу остварила као Колин Чемпион у драми 2The Yellow Rose" ("Жута ружа", 1983). Највећи успех стекла је улогом Медлин Хејс у хумористичној детективској драми "Moonlighting" (1985–1989), за коју је освојила два Златна глобуса за најбољу глумицу у комедији или мјузиклу.

Касније је тумачила главну улогу у серији "Cybill" (1995–1998), за коју је освојила трећи Златни глобус. Остварила је и запажене улоге у серијама "The L Word" (2007–2009), "Psych" (2008–2013) и" The Client List" (2012–2013), као и у истоименом ТВ филму из 2010. године, преноси Klix.ba.