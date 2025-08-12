ЦРНИ АВГУСТ КРЕЋЕ ЗА ОВИХ 6 ЗНАКОВА! Период који ће памтити по напетости и преокретима, МЕСЕЦ који ће им променити ток године
Август ће 2025. године бити испуњен напетим аспектима попут ретроградног Меркура и пуног месеца у Водолији.
Август одавно носи репутацију „црног“ месеца у хороскопу. Крај лета често доноси низ неугодних догађаја – од финансијских потреса и трагедија са људским жртвама до природних катастрофа. Руски астролог Наталија Лабонина упозорава да 2025. неће бити изузетак.
„Август сабира сва напрезања године – економске поремећаје, политичке промене, природне катастрофе, кризе у односима и унутрашње ломове. Енергија осмог месеца је судар логике и интуиције, отворености и лукавства, акције и анализе“, објашњава Лабонина.
Зашто се август сматра ризичним месецом?
Према западној астрологији, Сунце прелази из Лава у Девицу – од самопотврђивања ка анализи, од сјаја ка структури. Међутим, август 2025. додатно је обележен напетим астролошким аспектима:
• 24. август – ретроградни Меркур у Девици доноси проблеме у логистици, притиске на здравство и финансије.
• 10. август – пун Месец у Водолији у аспекту с Ураном може донети изненадне преокрете и тензије у колективима.
• Марс у Близанцима у опозицији са Сатурном наговештава ограничења, сукобе у саобраћају, образовању и технологији.
Поглед из источне астрологије
У кинеском хороскопу, од 7. августа до 7. септембра 2025. траје месец Дрвеног Мајмуна. Овај период је обележен снажним сукобом енергија – Мајмунов метал „сече“ дрво, а у години Дрвене Змије то ствара двоструки конфликт.
Могуће последице двоструког сукоба:
• напетост у бизнису, промене правца, притисци;
• изненадне оставке и цурење информација;
• на личном плану – потреба за доношењем зрелих одлука и пуштањем прошлости.
„Август 2025. неће бити потпуно црн, али ће многи бити стављени на лични испит. Они који не беже од напетости већ траже решења, добиће кључ стабилности за остатак године“, закључује Наталија Лабонина.