КАКО СУ НАСТАЛЕ ЦИМЕТ РОЛНИЦЕ Прича која почиње у Шведској двадесетих година ЕВО КАКО ДА ИХ НАПРАВИТЕ КОД КУЋЕ
Цимет је вековима био један од најцењенијих зачина у Европи, стизао је преко трговачких путева са Истока и најчешће се користио у свечаним јелима и посластицама.
Ипак, цимет ролнице у облику у ком их данас познајемо нису постојале до почетка 20. века.
У Шведској се управо тај период сматра кључним за настанак чувених канелбуллар – шведских цимет ролница. Током Првог светског рата у тој земљи су намирнице попут шећера, путера и јаја биле строго ограничене и тешко доступне. Тек двадесетих година, када се економија стабилизовала, домаћице и пекари почели су да експериментишу с тестом од квасца, пуњењем од цимета и шећера и разним облицима печива. Управо тада су настале прве верзије познатих ролница које су брзо постале симбол шведске културе “фика” – обавезне паузе уз кафу и нешто слатко.
Данас су цимет ролнице толико важан део гастрономског идентитета Шведске да се 4. октобар слави као Дан цимет ролнице.
Рецепт за шведске цимет ролнице (канелбулар)
Састојци
За тесто:
250 мл млаког млека
50–60 г омекшаног путера
50 г шећера
1 прстохват соли
1 кашичица млевеног кардамома (по жељи, али даје аутентичан мирис)
1 кесица сувог квасца (око 7 г)
око 400 г брашна
За фил:
50–60 г меког путера
3–4 кашике смеђег шећера
2–3 кашичице млевеног цимета
За премаз:
1 јаје умучено са мало воде
крупан шећер или шећер у зрнцима (pearl sugar)
Припрема
Умуте се млеко, омекшани путер, шећер и со. Дода се суви квасац и остави неколико минута да се активира. Затим се постепено додаје брашно помешано с кардамомом и умеси мекано тесто. Тесто се покрије и остави на топлом док не удвостручи запремину (око сат времена).
Припреми се фил од путера, шећера и цимета. Тесто се развуче у правоугаоник, премажe филом и увије у ролат. Ролат се исече на колутове дебљине 2–3 цм. По жељи, могу се уврнути у облику чворића, што је чест шведски начин обликовања.
Комади се ређају у плех обложен папиром за печење, покрију и оставе још 30 минута да нарасту. Премажу се умученим јајетом, поспу шећером и пеку у загрејаној рерни на 200 °C око 12–15 минута, док не добију златну боју.
Ролнице се оставе да се мало прохладе и служе уз кафу или чај. У оригиналној шведској верзији не додаје се слатка глазура као у америчкој варијанти, већ се задржава умерена слаткоћа и мирис зачина.
Кардамом није обавезан, али управо он разликује шведске ролнице од осталих верзија. Најбоље су док су свежe, али могу да се чувају у затвореној посуди и до два дана, а пред послуживање се могу кратко загрејати.