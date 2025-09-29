scattered clouds
17°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАКО СУ НАСТАЛЕ ЦИМЕТ РОЛНИЦЕ Прича која почиње у Шведској двадесетих година ЕВО КАКО ДА ИХ НАПРАВИТЕ КОД КУЋЕ

29.09.2025. 16:55 17:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
цимет
Фото: freepik ilustarcija

Цимет је вековима био један од најцењенијих зачина у Европи, стизао је преко трговачких путева са Истока и најчешће се користио у свечаним јелима и посластицама.

Ипак, цимет ролнице у облику у ком их данас познајемо нису постојале до почетка 20. века.

У Шведској се управо тај период сматра кључним за настанак чувених канелбуллар – шведских цимет ролница. Током Првог светског рата у тој земљи су намирнице попут шећера, путера и јаја биле строго ограничене и тешко доступне. Тек двадесетих година, када се економија стабилизовала, домаћице и пекари почели су да експериментишу с тестом од квасца, пуњењем од цимета и шећера и разним облицима печива. Управо тада су настале прве верзије познатих ролница које су брзо постале симбол шведске културе “фика” – обавезне паузе уз кафу и нешто слатко.

Данас су цимет ролнице толико важан део гастрономског идентитета Шведске да се 4. октобар слави као Дан цимет ролнице.

Рецепт за шведске цимет ролнице (канелбулар)
Састојци

За тесто:

250 мл млаког млека

50–60 г омекшаног путера

50 г шећера

1 прстохват соли

1 кашичица млевеног кардамома (по жељи, али даје аутентичан мирис)

1 кесица сувог квасца (око 7 г)

око 400 г брашна

За фил:

50–60 г меког путера

3–4 кашике смеђег шећера

2–3 кашичице млевеног цимета

За премаз:

1 јаје умучено са мало воде

крупан шећер или шећер у зрнцима (pearl sugar)

Припрема


Умуте се млеко, омекшани путер, шећер и со. Дода се суви квасац и остави неколико минута да се активира. Затим се постепено додаје брашно помешано с кардамомом и умеси мекано тесто. Тесто се покрије и остави на топлом док не удвостручи запремину (око сат времена).

Припреми се фил од путера, шећера и цимета. Тесто се развуче у правоугаоник, премажe филом и увије у ролат. Ролат се исече на колутове дебљине 2–3 цм. По жељи, могу се уврнути у облику чворића, што је чест шведски начин обликовања.

Комади се ређају у плех обложен папиром за печење, покрију и оставе још 30 минута да нарасту. Премажу се умученим јајетом, поспу шећером и пеку у загрејаној рерни на 200 °C око 12–15 минута, док не добију златну боју.


Ролнице се оставе да се мало прохладе и служе уз кафу или чај. У оригиналној шведској верзији не додаје се слатка глазура као у америчкој варијанти, већ се задржава умерена слаткоћа и мирис зачина.

Кардамом није обавезан, али управо он разликује шведске ролнице од осталих верзија. Најбоље су док су свежe, али могу да се чувају у затвореној посуди и до два дана, а пред послуживање се могу кратко загрејати.

цимет ролнице шведска
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РАСПАДАЈУ СЕ У РУКАМА, А ТОПЕ У УСТИМА! Oве ребрасте ролнице са сиром ће вас ОДУШЕВИТИ

РАСПАДАЈУ СЕ У РУКАМА, А ТОПЕ У УСТИМА! Oве ребрасте ролнице са сиром ће вас ОДУШЕВИТИ

12.11.2023. 11:00 11:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЛАТКЕ ПОФЕЗНЕ ИЗ РЕРНЕ Уживајте у неодољивом укусу цимета и ваниле
слатко

СЛАТКЕ ПОФЕЗНЕ ИЗ РЕРНЕ Уживајте у неодољивом укусу цимета и ваниле

04.08.2025. 20:48 21:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОСНИ КАФЕ КОЛАЧ ПОСУТ МРВИЦАМА ОД ЦИМЕТА: Посластица идеална за оне који посте, а арома омиљеног напитка даје БОГАТ УКУС РЕЦЕПТ

ПОСНИ КАФЕ КОЛАЧ ПОСУТ МРВИЦАМА ОД ЦИМЕТА: Посластица идеална за оне који посте, а арома омиљеног напитка даје БОГАТ УКУС РЕЦЕПТ

10.04.2024. 13:24 13:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај