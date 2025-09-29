ГДЕ СИ, ТАТА, ДА ГА НОКАУТИРАШ? Ћерка Циганског краља, велике звезде ринга, запрошена на 16. рођендан – пред свима!
Венецуела је прослављала свој 16 рођендан када ју је запросио дечко и она је пристала, док је њен отац Тајсон Фјури пресрећан.
Ћерка једног од најскандалознијих боксера, Тајсона Фјурија, Венецуела има само 16 година и управо се верила. Њен дечко Ноа Прајс запросио ју је на прослави њеног рођендана, пред оцем, шампионом у боксу.
Њени родитељи су рекли да су у шоку, али да су пресрећни.
Ко је боксер Ноа Прајс?
Ноа Прајс је млади аматерски боксер, носилац појаса у Источном Мидлендсу у категорији од 92 кг. Још није јасно колико има година: док неки кажу да има 16, други тврде да су му 23 године.
Ноа и Венецуела се већ неко време представљају на Инстаграму као пар, док је Ноа Венецуелу назвао и својом „најбољом пријатељицом”.
Ко је Фјуријева ћерка Венецуела?
Венецуела има само 16 година и најстарије је дете Тајсона Фјурија. Она има још шесторо млађе браће и сестара:
- Принц Џон Џејмс Фјури
- Принц Тајсон II Фјури
- Валенсија Амбер Фјури
- Принц Адонис Амазија Фјури
- Атена Амур Фјури
- Принц Рико Парис Фјури.
Венецуела је девојка која воли забаву и користи Инстаграм да подели детаље из свог живота. На друштвеним мрежама објављује шта год ради, било да гледа залазак сунца или је на јахти. Сви знамо да је њен отац Тајсон Фјури, 37 година, један од најистакнутијих боксера на свету.
Тајсон је отворено говорио о свом ромском пореклу и начину живота и носи надимак Цигански краљ.
Он је велика личност у рингу и ван њега, серија из 2023. године „Код куће са Фуријама“ била је велики хит код публике. Серија је била прилика да сви упознају Фурије, док је његова супруга Парис била је истакнута звезда.
Парис, 35, фанови су прогласили Чудесном женом. Деловала је паметно, лепо и приземно. Парис и Тајсон су се слично упознали када су били млади, он је имао 17, а она само 15 година.
Пар се венчао неколико година касније, а сада имају седморо деце. Уколко њихова најстарија ћерка ускоро добије дете, они би могли бити најмлађи познати пар који је постао баба и деда.