ФИНАНСИЈСКИ ХОРОСКОП ДО 21. СЕПТЕМБРА Ево ко привлачи прилике, ко отвара стара врата, а кога чека добитак
Ово је недеља када интуиција и хладна глава иду руку под руку.
Ко успе да их споји, откриће да финансије нису само питање среће, већ и мудрог тајминга.
Сазнајте шта вам звезде доносе по питању новца.
Ован
Овнови улазе у период који може донети прави пробој на финансијском фронту.
Способност брзе реакције и препознавања прилике биће њихова главна предност.
У пословном окружењу важно је бирати саговорнике – сваки контакт са људима који шире сумњу и страх може исцрпети и смањити самопоуздање, што се директно одражава на зараду.
Многи Овнови могу осетити потребу да инвестирају у сопствени дом, или промене гардеробу.
Такви трошкови неће бити неуспех – напротив, могу донети осећај сигурности и задовољства.
Препоручује се да избегавају разговоре о новцу са људима који имају негативан став, јер би то могло да их наведе да донесу погрешне одлуке.
Фокусирање на личну снагу и одлучност ће уродити плодом.
Бик
Ове недеље, Бикови ће имати прилику да виде како њихове идеје могу постати извор прихода.
Енергија која их окружује подстиче креативност и отвара простор за решавање финансијских питања на конструктиван начин.
Међутим, да би постигли прави напредак, морају веровати у сопствене способности.
Позајмљивање новца, било да је у питању давање или примање, најбоље је одложити.
Све што Бику сада треба јесте да ради на унутрашњој стабилности и негује позитиван став, пише атма.хр.
Самопоуздање је кључно: када верују у себе, привлаче околности које потврђују њихову вредност.
Крајем недеље доживеће налет инспирације, која може донети неочекиване користи.
Близанци
За Близанце, финансијско планирање током овог периода повезано је са јасним размишљањем и добром расподелом ресурса.
Све што раде треба да буде засновано на реалној процени, а не на илузијама.
Могу се појавити нове понуде за посао или могућности за напредовање, али је кључно пажљиво проучити све детаље, пре доношења коначне одлуке.
Препоручује се избегавање послова који захтевају претеран физички напор – исцрпљеност би могла довести до грешака.
Други део недеље је посебно повољан за размишљање о инвестицијама, или куповину предмета који ће донети дугорочне користи.
Аналитичке способности и способност да се примети шта други пропуштају даће им предност.
Рак
Ракови ће имати способност да мудро расподеле ресурсе и избегну непотребне трошкове.
Њихова интуиција, која је обично јака, сада ће бити посебно изражена, а савети вољених особа могу им помоћи да донесу најбоље одлуке.
Највећа грешка би била покушај да се свима удовољи – то може довести до губитака.
Кључно је да Ракови остану верни себи и јасно изразе своја права.
Ако то ураде, откриће да прилике долазе саме од себе.
Посебно је важно имати храбрости да кажу “не” ситуацијама које не доносе профит.
У овом случају, финансијска стабилност ће бити загарантована.
Лав
Лавови ће осетити снажну планетарну подршку 17. и 18. септембра.
То су дани када ће моћи да склапају послове, јачају пословне односе и повећавају своје приходе.
Њихов осећај самопоуздања биће појачан, а њихове идеје ће наћи плодно тло.
Ово је период када мале иницијативе могу покренути велике промене.
Било која нова идеја, колико год скромно изгледала, може се развити у нешто значајно.
Лавовима се саветује да остану верни себи – када раде оно што их испуњава, њихове финансије се природно усклађују.
Девица
Девице улазе у недељу која доноси мноштво могућности, али и одређене замке.
Јак Меркур их подржава логиком и аналитичким вештинама, али крај недеље доноси слабљење Венере и помрачење које може пореметити финансијски ток.
Зато је важно да Девице направе план средином недеље и избегну непотребне трошкове. Фокус треба да буде на неопходним трошковима и пројектима који доносе стабилност. Снагу ће пронаћи у самодисциплини и у кругу људи који им враћају оптимизам.
Ако успеју да одрже концентрацију, ова недеља би могла да постане прекретница у пословном смислу.
Вага
За Ваге, ова недеља доноси лекцију о одговорности и самоконтроли. Ако верују у себе и своје способности, могу направити значајан корак напред. Међутим, ако покушају да прескоче обавезе или искористе друге, негативне последице би могле брзо да дођу до изражаја.
Велике куповине и покретање нових пројеката се сада не препоручују. Ваге ће постићи најбоље резултате ако се фокусирају на оно што већ раде, али уз додатну дозу пажње и одговорности.
Финансијски раст биће могућ само кроз доследност и истрајност.
Шкорпија
Шкорпије би требало да заврше све што су раније започеле. Недовршени пројекти сада могу створити непотребне блокаде.
Тек када очисте старе, отвориће се простор за нове изворе прихода. Ово је повољно време за тражење новог посла или додатних могућности, али је потребно пажљиво руковати новцем, посебно ако се ради о туђим или заједничким средствима.
Планетарни аспекти средином недеље доносе могућност привлачења ресурса, а пословна активност отвара врата успеху.
Шкорпије које покажу одлучност и стрпљење, могле би да остваре важне финансијске добитке.
Стрелац
Стрелац ће открити колико је важна моћ мисли за привлачење новца. Свака негативна мисао о неуспеху може им затворити врата, док фокусирање на позитивно доноси могућности. Ова недеља тражи од Стрелца да смање своје амбиције и обрате пажњу на детаље – на сегменте посла који захтевају прилагођавање, поправку, или реорганизацију.
Превише иницијативе могло би их одвести у погрешном смеру. Уместо тога, стабилност и разборитост донеће најбоље резултате.
Јарац
Јарчеви треба да буду веома опрезни са кредитима и задуживањем. Мали износи могу бити корисни, али већи дугови могу лако угрозити сигурност. Средином недеље могу очекивати пријатна изненађења и додатне приходе. Највише ће добити они Јарчеви који покажу изузетну продуктивност и одговорност. Рад ће се вишеструко исплатити, а признања неће изостати.
Ово је период у коме се исплати уложити додатни труд, јер ће награде бити сразмерне уложеном труду.
Водолија
Водолија ће се суочити са недељом која може донети значајне промене, али само ако знају како да контролишу своје реакције. Превише иницијативе могло би имати супротан ефекат. Уместо тога, успех ће доћи кроз суптилне методе – шарм, харизму и способност разумевања мотива других људи.Завист и поређење са другима су сада највеће опасности. Ако се могу ослободити ових емоција, то ће отворити простор за истински раст.
Велике куповине и импулсивно трошење треба избегавати. Највећа снага Водолије лежи у њиховој способности да виде ширу слику и искористе је у своју корист.
Рибе
Рибе ће ове недеље осетити да сам ентузијазам није довољан. Дисциплина и истрајност су кључ.
Пословне ситуације ће захтевати марљивост и стрпљење, а они који покажу ове особине, имаће прилику да остваре опипљиве добитке.
Финансијске прилике могу се појавити изненада, али само оне Рибе које су спремне да реагују трезвено и одлучно ће их у потпуности искористити.
Важно је одржавати равнотежу између прихода и расхода и ослободити се негативних мисли, које могу саботирати успех.