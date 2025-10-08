НАДА ЗА МИЛИОНЕ ПАЦИЈЕНАТА ШИРОМ СВЕТА Тест крви који препознаје СИНДРОМ ХРОНИЧНОГ УМОРА
ЛОНДОН: Научници са Универзитета Источне Англије развили су први тест крви који може са 96 одсто тачности да дијагностикује синдром хроничног умора (СХУ), познат и као "МЕ/ЦФС".
Тај поремећај, који погађа око 400.000 људи у Великој Британији, карактерише исцрпљујући умор који се не ублажава одмором, а дијагноза је до сада била изузетно тешка, пише Скај њуз.
Тест функционише тако што анализира епигенетске обрасце у ДНК - хемијске ознаке које показују како су гени "укључени" или "искључени".
Истраживачи су открили да пацијенти са СХУ имају специфичан епигенетски потпис који се јасно разликује од здравих особа.
Професор Дмитриј Пшежецки, који је предводио истраживање, истакао је да би тај тест могао да омогући ранију и тачнију дијагнозу, као и боље лечење пацијената.
Он је додао да би технологија могла да послужи и за развој сличног теста за дијагностиковање дуготрајног ковида.
Међутим, други стручњаци упозоравају да је потребно да се спроведу додатне, независне клиничке студије пре него што тест буде доступан пацијентима.
Професор Крис Понтинг са Универзитета у Единбургу навео је да би тест, чак и ако се потврди његова ефикасност, могао да буде скуп - око 1.100 евра по узорку.