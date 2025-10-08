(ФОТО/ВИДЕО) ЛЕГЕНДЕ И МИТОВИ КРУЖЕ О ОВОМ САБЛАСНОМ СРПКОМ ЈЕЗЕРУ Од његовог облика ћете се најежити- Налази се надомак Крушевца
У срцу Расинског округа, недалеко од Крушевца, простире се језеро Ћелије. На први поглед делује као још једно лепо излетиште, али иза његове мирне површине крију се приче од којих пролази језа.
Ово вештачко језеро заузима површину од скоро 600 квадратних километара, а на појединим местима дубоко је и до 41 метар. Састоји се од три дела: златарски, васићки и водозахватни басен. До њега се може доћи из правца Крушевца, али и преко Блаца, Ниша или Прокупља.
Пре него што је настало језеро, легенда из краја каже, на том месту налазило се село које је, према предању, делимично пресељено, док је остатак завршио под водом. Најјезивији део приче везан је за потопљено гробље и цркву. Мештани тврде да се у ретким тренуцима у води може видети крст са врха цркве.
Још страшнија је прича коју преносе људи из овог краја. Верује се да језеро сваке године узме по један живот, онолико колико је гробова остало под водом. Трагичне несреће и утапања које се дешавају из године у годину дају снагу тој легенди.
Када се Језеро Ћелије потражи на Гугл мапама, појављује се застрашујућа слика. Из ваздуха, његова форма подсећа на змаја, што додатно распирује машту и језиве приче које прате ово место.
Иако окружено легендама, Језеро Ћелије данас је и атрактивна дестинација. Плажа позната као Писта током лета је препуна купача, а пецароши су присутни током целе године. Управо због тог споја природне лепоте и језивих прича, ово језеро остаје једно од најзагонетнијих у Србији.