clear sky
10°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО/ВИДЕО) ЛЕГЕНДЕ И МИТОВИ КРУЖЕ О ОВОМ САБЛАСНОМ СРПКОМ ЈЕЗЕРУ Од његовог облика ћете се најежити- Налази се надомак Крушевца

08.10.2025. 09:06 09:19
Пише:
Дневник
Извор:
sd.rs/dnevnik.rs
Коментари (0)
jezero
Фото: unsplash.com

У срцу Расинског округа, недалеко од Крушевца, простире се језеро Ћелије. На први поглед делује као још једно лепо излетиште, али иза његове мирне површине крију се приче од којих пролази језа.

Ово вештачко језеро заузима површину од скоро 600 квадратних километара, а на појединим местима дубоко је и до 41 метар. Састоји се од три дела: златарски, васићки и водозахватни басен. До њега се може доћи из правца Крушевца, али и преко Блаца, Ниша или Прокупља.

Пре него што је настало језеро, легенда из краја каже, на том месту налазило се село које је, према предању, делимично пресељено, док је остатак завршио под водом. Најјезивији део приче везан је за потопљено гробље и цркву. Мештани тврде да се у ретким тренуцима у води може видети крст са врха цркве.

Још страшнија је прича коју преносе људи из овог краја. Верује се да језеро сваке године узме по један живот, онолико колико је гробова остало под водом. Трагичне несреће и утапања које се дешавају из године у годину дају снагу тој легенди.

Када се Језеро Ћелије потражи на Гугл мапама, појављује се застрашујућа слика. Из ваздуха, његова форма подсећа на змаја, што додатно распирује машту и језиве приче које прате ово место.

jezero
Фото: Screenshot Google maps

Иако окружено легендама, Језеро Ћелије данас је и атрактивна дестинација. Плажа позната као Писта током лета је препуна купача, а пецароши су присутни током целе године. Управо због тог споја природне лепоте и језивих прича, ово језеро остаје једно од најзагонетнијих у Србији.
 

језеро крушевац
Извор:
sd.rs/dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај