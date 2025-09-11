ОВАЈ НОВОСАЂАНИН ЈЕ ЈЕДАН ОД НАЈБОЉИХ МЛАДИХ НОВИНАРА, а сада је НА УЛИЦАМА ВАШИНГТОНА ОСТВАРИО АМЕРИЧКИ САН! Огњен Медић постао ексклузивни ДОПИСНИК Newsmax Balkans телевизије

Шарм, енергија и искреност издвојили су овог Новосађанина међу најупечатљивија млада ТВ лица. Камера, микрофон и терен његова су свакодневица, а у новинарству је још пре неколико година пронашао и изазов и инспирацију.

Како каже, није имао једног великог узора у медијском свету, већ је учио од свих колега - и од оних чији је рад ценио, али и од оних који су му били пример како не треба да изгледа новинарство. Управо та мешавина искустава, које има и у раду на другим телевизијама, обликовала је његов пут и довела га до јединствене прилике - да буде ексклузивни дописник за Newsmax Balkans телевизију и то из Америке. У разговору за „Дневников” ТВ магазин Огњен Медић открива колико га је овај позив изненадио и какви су први утисци са вашингтонских улица.

Фото: Приватна архива

– Почео бих једном, можда мало клише реченицом: dreams come true! Искрено, одувек сам себе видео као особу која ће бити „светски путник“. Још када додам посао који заиста волим од првог дана - то је тај пакет. Лагао бих ако бих рекао да ово одувек нисам потајно желео, а манифестовао јесам, и, ево где смо сада - постао сам дописник за најбрже растућу регионалну телевизију Newsmax Balkans и то из главног града Америке. Изненадило ме јесте и дуго нисам био свестан шта ми се дешава. Много сам захвалан на прилици коју су ми људи око мене пружили. Одговорност је огромна и потпуно сам спреман на све што ме чека. Први утисци? Wow. Све је потпуно другачије од онога на шта сам навикао. Учимо сваки дан и унапређујемо себе сваким новим искуством. Систем је другачији, али прихватљив. И лепо је видети како ствари функционишу „преко баре” – прича за наш лист Огњен Медић.

Шта ће бити фокус ваших телевизијских укључења и шта бисте, осим тога, волели гледаоцима да пренесете у тим извештајима?

– Фокус мог рада овде јесте да нашим гледаоцима пренесем најновије информације које се тичу светске политике и односа САД према остатку света - а посебно према Балкану. У суштини, ја сам ту да доносим информације из прве руке о свему што се тиче америчке политике усмерене ка спољним односима.

Фото: NewsMax Balkans / Промо

Да ли је нови репортерски задатак био професионални изазов или сте га видели и као животну авантуру?

– Могу да спојим две ствари у једно - и репортерски извештај и животну авантуру. Нисам први пут у САД, али сада сам дошао са потпуно другачијим mindsetom. Осећам се као да ми је све ново и као да радим све први пут. То је велики изазов на који сам спреман!

И раније сте имали прилику да извештавате са важних друштвено-политичких догађаја из Америке, али и Турске, Француске, Јапана и готово свих земаља у региону. Које репортерско искуство из иностранства највише памтите и колико су та искуства мењала начин на који гледате свет или се рефлектовала на ваш посао?

– Последње две године мог живота и рада као репортера стале би у једну књигу. Много различитих искустава обликовало ме је као новинара који сам данас. Посебно волим да издвојим своје путовање у Јапан, где сам се упознао са културом која је потпуно другачија од свега што сам раније видео. Али, свака дестинација има своју чар, свако искуство са иностраног терена учинило је да мој рад буде бољи и комплетнији. Када се нађеш далеко од куће мораш да играш по правилима те земље, да поштујеш њихов систем и начин рада, а опет да не изгубиш себе. Најдрагоценије су размене искустава, упознавање колега и стварање контаката и пријатељстава која много значе. Слободно могу рећи да у сваком делу света имам барем једног колегу новинара.

Шта је најзанимљивије што сте искусили кроз рад на телевизији досад и да ли је било неких тешких терена због којих сте морали да „прогутате кнедлу” у живом укључењу и останете прибрани?

– Било је и много тешких ситуација, нарочито у последњих десет месеци рада као новинар у Србији. За све нас ово је био огроман изазов. Управо начин на који су колеге извештавале о догађајима показао је ко зна да ради овај посао и ко је заправо за њега створен. Као новинар мораш знати да реагујеш у свакој ситуацији и да поступаш у складу са кодексом. Истина и права слика са терена су једино што је важно - гледалац ће на основу тога формирати своје мишљење. Када те нападају, када ти се ругају или те прозивају само зато што радиш свој посао - тешко је. Али, мораш бити јачи од тога и изгурати своју причу до краја, а притом пренети атмосферу са лица места. Новинарство носи много тешких момената - некад си уморан, некад ти није ни до чега, али пред камером мораш да будеш сталожен, да оставиш све иза себе и да даш максимум. Управо ти тренуци граде квалитетнијег новинара.

Веруј у себе и буди искрен! Која вам је најважнија животна лекција коју сте научили радећи као новинар? Ако бисте могли да пошаљете поруку себи од пре неколико година, какав савет бисте дали? – Само буди искрен и не веруј свима. Постоје људи који ти не желе добро. Буди паметнији, не трчи пред руду. Размишљај рационално и увек промисли своје одлуке. Мада, већину ствари бих поново урадио исто. Али рекао бих себи: само веруј у себе - ствари се кад-тад поклопе.

Много наших младих колега одустаје од новинарске професије и пре него што се у њу до краја упусте. Шта је вас, ипак, увукло и привукло овом животном позиву? Шта је оно што вас највише привлачи репортерском послу, а шта сматрате највећим изазовом?

– Адреналин, изазови, жеља за истраживањем - овај посао мораш да живиш. Новинарство није само написати текст, снимити изјаву или уредити јављање. То је процес, то је много сати рада, зноја, суза, поломљених живаца, али и много смеха, загрљаја и тренутака које само овај посао може да донесе. Новинарство није професија - то је начин живота. Ако неко то не схвати одмах, боље је да тражи други посао.

Многи коментаришу да би вас ваш шарм, уз знање и искуство које имате, могао определити за то да постанете ново телевизијско лице које гледаоци воле. Када бисте имали прилику да радите и водитељски посао какву бисте емисију данас волели да водите?

– Мана ми је што тешко прихватам комплименте или можда нисам свестан неких ствари о себи - не знам. Али, трудим се да увек будем свој. Без лажи и „фејк” осмеха. Искрен увек! Терен је мој живот, иако волим и студио и светла рефлектора. Можда бих волео да имам ток-шоу једном недељно у вечерњем термину са занимљивим причама, то бих могао да замислим. Али, студио седам дана недељно - то никако. Искрено, како ми кажемо - волим да се сликам (смех).

Владимир Бијелић