(ВИДЕО) НЕКАДА РУГЛО САДА РАЈ ЗА ПЕЦАРОШЕ Ово језеро у Србији постало је атрактивна дестинација
Некадашње "ругло", подручје око Потпећког језера у Прибоју, трансформише се у атрактивну туристичку и излетничку дестинацију.
Осим самог језера, у близини можете видети још неколико прелепих места и историјских споменика.
Општинско веће је недавно утврдило предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације којим ће се дефинисати зона спорта и рекреације, а очекује се да локални парламент ускоро да "зелено светло" за овај план.
- Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације ове зоне, којим ће се дефинисати грађевински рејон са површинама јавне намене за спорт и рекреацију, утврдило је Општинско веће, а очекује се да зелено светло добије и на првој наредној седници локалног парламента - речено је на седници Општинског већа Прибоја.
Ова иницијатива има за циљ да заокружи понуду на језеру, где је већ изграђено Рибарско насеље, које је постало омиљено излетиште, не само за Прибојце већ и за туристе из других крајева.
Поред уређења језера, у Прибоју се ради и на модернизацији спортске инфраструктуре. Општински већници су разматрали Извештај о раду Установе за физичку културу "Спортски центар", која управља фудбалским стадионом, спортском халом, тереном за мали фудбал са вештачком травом, градским базенима, стрељаном и тениским тереном.
Богато наслеђе и природне лепоте
Околина Прибоја нуди много више од самог Потпећког језера, а за туристе који желе да истраже регион ту су и бројни културно-историјски и природни локалитети:
Рибарско насеље на Потпећком језеру: Комплекс нуди потпуно искуство за љубитеље риболова, од смештаја и рибарске стазе до чамаца. Језеро је дуго 19 километара и богато је различитим врстама рибе, а окружено је нетакнутом природом и богатим биодиверзитетом.
Излетиште Љесковац: Удаљено 11 километара од града, идеално је место за опуштање у природи, са свежим ваздухом и предивним погледом.
Манастир Ораховица: Средњовековни манастир у близини села Мажићи датира још из праисторије. Био је више пута рушен и обнављан, а археолошка истраживања су открила остатке болнице из доба краља Милутина, где су пронађени хируршки инструменти. Данас је под заштитом Републике Србије.
Хасан-агина џамија: Изграђена око 1758. године, џамија је претрпела два пожара, али је обновљена. У дворишту су очувани нишани, а претпоставља се да најстарији припада самом Хасан-аги.
Тврђава Јагат: Некадашње утврђење из 15. века, са остацима куле осматрачнице, одбрамбеног зида и куле, нуди посетиоцима прилику да се врате у историју и уживају у предивном погледу.