(ФОТО) ЕВО ШТА СЕ НАЛАЗИ У ПОКЛОН КУТИЈИ КОЈИ ДОБИЈУ СВИ ГОСТИ НА ОСКАРУ Сви мисле да пршти од луксуза, а унутра и ПЕРЕЦА! Завирите у кутију

Међутим, ако је прослава гламурозна, са још гламурознијим тоалетама и оделима, не значи да су такви и поклони.

Наиме, испод сваке столице у сали Долби театра у Холивуду, налазио се пакетић у хартијаној кутији.

Рамин Сетудех, један од главних уредника магазина Варајети, објавио је на друштвеним мрежама скромни пакет који су организатори оставили за све званице.

Унутра се налазило- пиће, переца, салвета и порука од водитеља овогодишње церемоније, Конана О’Брајена, америчког ТВ водитеља и комичара.

-Драга звездо/попуњавачу седишта – надам се да ћеш уживати у овим бесплатним грицкалицама. Трудио сам се да убацим и гумене бомбоне, али Дизни је рекао ‘Никако’. Желим ти сјајну ноћ, Конан- пише на папиру са Конановом карикатуром.

There’s a note from Conan under every #Oscars seat with a snack box of water and a pretzel. pic.twitter.com/kvcjkT4fRw

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) March 2, 2025