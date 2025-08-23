ОН ЈЕ СИНОЋ ЛОМИО ПО НОВОМ САДУ! Откривен идентитет једног од блокадера који је дивљао на новосадским улицама
23.08.2025. 17:03 17:11
Коментари (0)
Како "НС Уживо" ексклузивно сазнаје, један од блокадера који се током претходних дана истакао по нападима на полицију и приватну имовину.
Према писању овог протала реч је о особи која предаје у једној приватној новосадској гимназији. "НС Уживо" дошао је иу посед снимака помоћу којих је мушкарац идентификован, а о коме је реч детаљније прочитајте ОВДЕ.