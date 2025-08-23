overcast clouds
СЈАЈНИ „ДЕЛФИНИ“ У ФИНАЛУ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА: За титулу против Црногораца у недељу

23.08.2025. 22:02 22:04
Пише:
Дневник
Извор:
Ватерполо савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Ватерполо савез Србије/ЕА

Ватерполисти Србије пласирали су се у финале Европског првенства за играче до 18 година у Румунији.

За злато ће играти против Црне Горе у недељу у 18.30. У полуфиналу са Грцима Србија је приказала одличну партију и заслужено славила 20:14 (5:2, 5:2, 5:5,5:5)

Тим савезног селектора Милоша Саковића, осокољен победом против Мађарске, одиграо је две четвртине изванредно. Грци се нису ни снашлиа Србија је предвођена одличним Чонкићем, троструким стрелцем у првој четвртини, имала четири гола предности. Два гола ривала нису пореметила концентрацију супериорније Србије која је на први одмор отишла са 5:2. И друга четвртина је имала исти резултат. Било је и 10:3 за Србију. Погађали су поново Чонкић, па Дробњаковић, капитен Лазић, Нешковић и Мићановић.

Све је било решено. Расположена Србија је имала у трећем делу пет до седам голова предности. Распуцали су се два пута Зелић, па Нешковић, Васић и Цанепа. Одбрана је попустила и Грци су погодили пет пута али је за њих то била слаба утеха. У последњем делу такође голеада, на крају заслужен тријумф српских играча који су тако бар донекле осветили старије колеге које су поражени од Хелена за треће место на СП у Сингапуру.

Занимљиво је да је у првом колу Србија играла са Црном Гором и изгубила 9:8 мада је ривал имао и три гола предности у последњој четвртини. Србија је до финала забележила по три победе и три пораза. Била је последња у групи. Црногорци су у свих пет мечева изашли као победници и имају своје велике адуте за завршни спектакл.

У другом полуфиналу Црна Гора је савладала Италију 10:6.

У разигравању за пласман од петог до осмог места Мађарска је победила Хрватску 18:14, Шпанија је била боља од Француске 16:11.

Малта је освојила девето место пошто је после петераца савладала Немачку 17:16. Холандија је у дуелу за 11. место убедљиво савладала Пољску 18:7.

Грчка - Србија 14:20 (2:5, 2:5, 5:5, 5:5)

Грчка: Бердес, Ангелопулос 4, Сарош. Марагудакис, Леонидакис, Лампатос, Чазис 8, Левантис 1, Пасилинакос 1, Битакос, Алеврас, Занакакис, Гианопулос, Зузунис.

Србија: Косановић, Војиновић, Нешковић 2, Дробњаковић 1, Васић 1, Зелић 3, Цанепа 2, Папић, Јаковљевић - Југовић, Лазић 4, Чонкић 4, Мићановић 1, Гошић, Милашиновић 2.

Распоред за недељу

Француска - Хрватска (14, за седмо место)

Шпанија - Мађарска (15.30, за пето место)

Италија - Грчка (17за треће место)

Црна Гора - Србија (18.30, за прво место)

ватерполо ватерполо репрезентација Србије
Извор:
Ватерполо савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Ватерполо
