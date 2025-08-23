НАМЕШТАТЕ ЛИ КРЕВЕТЕ НАКОН УСТАЈАЊА? Можда то и није добра пракса, ево шта о томе кажу стручњаци
Иако смо научени да одмах након буђења поспремимо кревет, стручњаци наводе да то ипак не бисте требали да чините, што може деловати изненађујуће.
Нормално је да се током ноћи знојите, што доводи до накупљања влаге на вашим постељинама и јастуцима. Када одмах распремите кревет, не дајете постељини времена да се проветри.
"Ако се ноћу знојите, накупља се влага и постељина се загрева па требате сачекати да се осуши пре него што наместите кревет. Алергени, попут гриња, и клице, у које спадају бактерије, успевају у топлим, влажним условима", каже Каролин Форте, извршна директорка GH Institute Home Care & Cleaning Laba, преноси Good House Keeping.
Није нужно да превише мењате своју јутарњу рутину. Довољно је мало да сачекате. Попијте кафу, па онда затегните постељину.
"Мало спустите прекриваче и протресите јастуке. Затим, за отприлике 30 минута до сат времена, посветите се намештању. Свакодневно намештање кревета важан је корак у одржавању организације и уредности вашег дома и добра је навика коју треба стећи", додала је.
Такође не бисте требали заборавити чистити мадрац. Користите усисивач с наставком за тапацирани намештај и парни чистач како бисте ефикасно уништили гриње.