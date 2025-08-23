(ФОТО) ГОРИ АУТОМОБИЛ НА МИШЕЛУКУ Ватрогасци и полиција на терену, чула се експлозија
23.08.2025. 20:59 21:17
На Мишелуку, пре тунела ка Новом Саду, вечерас је избио пожар на једном путничком аутомобилу који је потпуно захватила ватра.
Возило гори у десној траци, а на лице места упућени су ватрогасци и саобраћајна полиција.
Како јављају очевици, чула се и мања експлозија у тренутку док је возило горело. Око места догађаја окупио се велики број људи, углавном млађих, који посматрају пожар.
За сада нема информација о евентуално повређенима, а претпоставља се да је возач успео да напусти аутомобил пре него што је букнуо пламен.
С. Савић