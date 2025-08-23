light rain
(ФОТО) ГОРИ АУТОМОБИЛ НА МИШЕЛУКУ Ватрогасци и полиција на терену, чула се експлозија

23.08.2025. 20:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
požar
Фото: ChatGTP/илустрација

На Мишелуку, пре тунела ка Новом Саду, вечерас је избио пожар на једном путничком аутомобилу који је потпуно захватила ватра. 

Возило гори у десној траци, а на лице места упућени су ватрогасци и саобраћајна полиција.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Како јављају очевици, чула се и мања експлозија у тренутку док је возило горело. Око места догађаја окупио се велики број људи, углавном млађих, који посматрају пожар.

пожар
Фото: Дневник (С. Савић)

За сада нема информација о евентуално повређенима, а претпоставља се да је возач успео да напусти аутомобил пре него што је букнуо пламен.

С. Савић

пожар гори аутомобил мишелук
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
