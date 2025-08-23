clear sky
ЈЕДНА ОД МОДЕРНИЈИХ ШКОЛА У РЕГИОНУ Покрајина обезбедила новац за завршне радове на изградњи новог објекта ОШ „Милош Црњански“ (ВИДЕО)

23.08.2025. 11:42
Дневник
Дневник
школа
Фото: принтскрин инстаграм/ pokrajinska vlada

Покрајинска влада обезбедила је 144 милиона динара за завршне радове на изградњи новог објекта Основне школе „Милош Црњански“ у Новом Саду.

Нови школски објекат, чију изградњу у целости финансира Покрајинска влада, преко Управе за капитална улагања АП Војводине, има близу 13.000 квадратних метара и биће један од најмодернијих у региону.

Нови објекат школе моћи ће да прими око 1.600 ученика и имаће 39 учионица, малу и велику фискултурну салу, просторије за продужени боравак, кухињу са трпезаријом, специјализоване кабинете, библиотеку, канцеларије за наставно и стручно особље, као и потпуну приступачност за особе са инвалидитетом. Уређено двориште и спортски терени прилагођени су школским активностима.

 

школа
Фото: принтскрин инстаграм/ Покрајинска влада

У оквиру комплекса изграђени су мултифункционални спортски терени и трим-стаза са уређеним зеленилом и пешачким стазама.

Изградњом новог школског објекта у насељу Сателит, Нови Сад добија модеран, функционалан и енергетски ефикасан простор за образовање нових генерација ученика.

 

школа Нови Сад
Дневник
Дневник
Нови Сад
