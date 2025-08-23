ЈЕДНА ОД МОДЕРНИЈИХ ШКОЛА У РЕГИОНУ Покрајина обезбедила новац за завршне радове на изградњи новог објекта ОШ „Милош Црњански“ (ВИДЕО)
Покрајинска влада обезбедила је 144 милиона динара за завршне радове на изградњи новог објекта Основне школе „Милош Црњански“ у Новом Саду.
Нови школски објекат, чију изградњу у целости финансира Покрајинска влада, преко Управе за капитална улагања АП Војводине, има близу 13.000 квадратних метара и биће један од најмодернијих у региону.
Нови објекат школе моћи ће да прими око 1.600 ученика и имаће 39 учионица, малу и велику фискултурну салу, просторије за продужени боравак, кухињу са трпезаријом, специјализоване кабинете, библиотеку, канцеларије за наставно и стручно особље, као и потпуну приступачност за особе са инвалидитетом. Уређено двориште и спортски терени прилагођени су школским активностима.
У оквиру комплекса изграђени су мултифункционални спортски терени и трим-стаза са уређеним зеленилом и пешачким стазама.
Изградњом новог школског објекта у насељу Сателит, Нови Сад добија модеран, функционалан и енергетски ефикасан простор за образовање нових генерација ученика.