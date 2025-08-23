(ФОТО/ВИДЕО) НЕКАДАШЊИ СЈАЈ СУБОТИЦЕ ОЖИВЕО У ЦЕНТРУ ГРАДА! Селфи са Звонком Богданом у Улици старих заната постаје главна атракција
Нови пролаз под називом „Улица старих заната“, који је спојио улице Матије Корвина и Ђуре Ђаковића отворен је јуче у центру Суботице.
Реч је о пролазу који враћа ретро амбијент у центар града на северу Србије у којем се налазе излози који популаризију старе занате и занатске радње. Тако у овој улици може да се види излог са старим телевизорима и радио апаратима, грамофонима, али и фотоапаратима, сатовима, месинганим фигурама, књигама, апаратима за кафу, кројачком радњом…
Цео пролаз обогаћен је аутентичним и шаљивим натписима мајстора и власника радње, којима објашњавају пролазницима зашто су тренутно затворени. Наравно, реч је о излозима, не и радњама, те у њих не може да се уђе. Свакако, већ првог дана овде се нашао велики број туриста, али и Суботичана који су појурили да погледају нову атракцију у граду, у којем су занатске радње некада биле симбол. Међу њима били су и младенци који си пожелели да баш овде направе прве заједничке фотографије.
Овај пролаз је јединствен у граду и по томе што се у њему налази скулптура кафанског стола за којим седи Звонко Богдан док иза њега свира музичар на тамбурици. Ту је и једна празна столица у којој посетиоци могу да се фотографишу и забележе успомене из овог пролаза.
На зидовима ове улице налазе се и натписи из песама Звонка Богдана који се уклапају у амбијент, али и идеју овог пролаза.
Текст и фото: В. Бијелић