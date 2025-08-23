broken clouds
24°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО/ВИДЕО) НЕКАДАШЊИ СЈАЈ СУБОТИЦЕ ОЖИВЕО У ЦЕНТРУ ГРАДА! Селфи са Звонком Богданом у Улици старих заната постаје главна атракција

23.08.2025. 17:33 17:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, В. Бијелић
Коментари (0)
su
Фото: Dnevnik.rs

Нови пролаз под називом „Улица старих заната“, који је спојио улице Матије Корвина и Ђуре Ђаковића отворен је јуче у центру Суботице. 

Реч је о пролазу који враћа ретро амбијент у центар града на северу Србије у којем се налазе излози који популаризију старе занате и занатске радње. Тако у овој улици може да се види излог са старим телевизорима и радио апаратима, грамофонима, али и фотоапаратима, сатовима, месинганим фигурама, књигама, апаратима за кафу, кројачком радњом… 

su
Фото: Dnevnik.rs

Цео пролаз обогаћен је аутентичним и шаљивим натписима мајстора и власника радње, којима објашњавају пролазницима зашто су тренутно затворени. Наравно, реч је о излозима, не и радњама, те у њих не може да се уђе. Свакако, већ првог дана овде се нашао велики број туриста, али и Суботичана који су појурили да погледају нову атракцију у граду, у којем су занатске радње некада биле симбол. Међу њима били су и младенци који си пожелели да баш овде направе прве заједничке фотографије. 

su
Фото: Dnevnik.rs

Овај пролаз је јединствен у граду и по томе што се у њему налази скулптура кафанског стола за којим седи Звонко Богдан док иза њега свира музичар на тамбурици. Ту је и једна празна столица у којој посетиоци могу да се фотографишу и забележе успомене из овог пролаза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

На зидовима ове улице налазе се и натписи из песама Звонка Богдана који се уклапају у амбијент, али и идеју овог пролаза. 

Текст и фото: В. Бијелић

звонко богдан суботица стари занати
Извор:
Дневник, В. Бијелић
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРВОМАЈСКИ УРАНАК НА ПАЛИЋУ Луна-парк, регата на језеру, ЗОО врт, стари занати...традиција и нови садржаји на истом месту
палић

ПРВОМАЈСКИ УРАНАК НА ПАЛИЋУ Луна-парк, регата на језеру, ЗОО врт, стари занати...традиција и нови садржаји на истом месту

29.04.2025. 10:06 10:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај