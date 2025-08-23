overcast clouds
ОВИ ЈЕДНОСТАВНИ ТРИКОВИ ЋЕ ВАМ ПРОДУЖИТИ ТРАЈАЊЕ БАТЕРИЈЕ И ДО ТРИ ПУТА Само искључите ове опције, и телефон ће вам продисати

23.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com
mobilni
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Не морате да купујете нову батерију – само искључите ове опције и телефон ће вам трајати цео дан. Ево које.

Ако вам се батерија празни брже него кафа ујутру – нисте сами. Већина нас не зна да телефон троши енергију чак и кад га не користимо активно. Добра вест? Постоје подешавања која можете да искључите одмах, без апликација, без компликација – и батерија ће ти трајати и до три пута дуже.

Искључите аутоматску синхронизацију

Већина апликација стално проверава да ли има нових података – мејлови, календари, друштвене мреже. Искључите аутоматску синхронизацију у подешавањима и телефон ће дисати лакше.

Угашени Bluetooth и ГПС кад вам не требају

Ако не користите слушалице или навигацију – нема потребе да вам Bluetooth и ГПС раде у позадини. Они су тихи крадљивци батерије.

Анимације и позадине – мање је више

Лепа позадина и ефекти при отварању апликација изгледају кул, али троше ресурсе. У подешавањима активирајте „једноставан приказ“ или „reduce motion“.

Нотификације – селекција, не инфлација

Свака нотификација активира екран и троши енергију. Искључите обавештења за апликације које вам нису приоритет – мање светла, више батерије.

Аутоматско осветљење није увек паметно

Подесите осветљење ручно. Аутоматски сензор често претерује, нарочито напољу, и непотребно троши батерију.

Ажурирања апликација – ручно, не аутоматски

Google Play и App Store воле да ажурирају апликације кад год им се прохте. Подесите да се то ради само кад сте на Wi-Fi и пуњачу.

Ово нису трикови – ово су конкретне промене које можете да урадите одмах. Тестирајте их пар дана и пратите разлику. Ако вам батерија издржи цео дан без пуњача – знаћете да сте погодили праву ствар.

