ОВИ ЈЕДНОСТАВНИ ТРИКОВИ ЋЕ ВАМ ПРОДУЖИТИ ТРАЈАЊЕ БАТЕРИЈЕ И ДО ТРИ ПУТА Само искључите ове опције, и телефон ће вам продисати
Не морате да купујете нову батерију – само искључите ове опције и телефон ће вам трајати цео дан. Ево које.
Ако вам се батерија празни брже него кафа ујутру – нисте сами. Већина нас не зна да телефон троши енергију чак и кад га не користимо активно. Добра вест? Постоје подешавања која можете да искључите одмах, без апликација, без компликација – и батерија ће ти трајати и до три пута дуже.
Искључите аутоматску синхронизацију
Већина апликација стално проверава да ли има нових података – мејлови, календари, друштвене мреже. Искључите аутоматску синхронизацију у подешавањима и телефон ће дисати лакше.
Угашени Bluetooth и ГПС кад вам не требају
Ако не користите слушалице или навигацију – нема потребе да вам Bluetooth и ГПС раде у позадини. Они су тихи крадљивци батерије.
Анимације и позадине – мање је више
Лепа позадина и ефекти при отварању апликација изгледају кул, али троше ресурсе. У подешавањима активирајте „једноставан приказ“ или „reduce motion“.
Нотификације – селекција, не инфлација
Свака нотификација активира екран и троши енергију. Искључите обавештења за апликације које вам нису приоритет – мање светла, више батерије.
Аутоматско осветљење није увек паметно
Подесите осветљење ручно. Аутоматски сензор често претерује, нарочито напољу, и непотребно троши батерију.
Ажурирања апликација – ручно, не аутоматски
Google Play и App Store воле да ажурирају апликације кад год им се прохте. Подесите да се то ради само кад сте на Wi-Fi и пуњачу.
Ово нису трикови – ово су конкретне промене које можете да урадите одмах. Тестирајте их пар дана и пратите разлику. Ако вам батерија издржи цео дан без пуњача – знаћете да сте погодили праву ствар.