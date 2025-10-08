ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ЧЕТВРТАК, 9. ОКТОБАР 2025. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ ХОРОСКОП Шкорпијама партнерски однос пролази кроз позитивне промене, Стрелцима ствари иду својим током
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за четвртак, 9. октобар 2025. године.
♈︎ ОВАН
Овог четвртка очекујте додатни притисак на послу. Надређени могу да буду захтевнији, па се наоружајте великим стрпљењем. Будите опрезни са финансијама и избегавајте ризична улагања. Крајем дана очекује вас породично окупљање. Избегавајте тешку храну.
♉︎ БИК
Данас ће бити важно да своју пажњу усмерите на организацију и решавање проблема. Извесни финансијски проблеми могу да се превазиђу пажљивим планирањем. Уколико сте слободни, отворите се за нова емотивна искуства. Будите и даље физички активни.
♊︎ БЛИЗАНЦИ
Обавезе вам се из дана у дан повећавају, али ви имате ретку способност да обављате неколико послова истовремено. Концентрација и енергија коју сте дали на послу, тражи од вас да се крајем дана опустите у друштву драге особе. Напетост ублажите брзом шетњом.
♋︎ РАК
Било би пожељно да данас будете изузетно опрезни у комуникацији са колегама и надређенима. Нисте задовољни стањем својих финансија, па би било добро да убудуће припазите на непотребне трошкове. Остатак дана посветите блиској особи и драгим пријатељима.
♌︎ ЛАВ
Усмерите се на извршавање постојећих обавеза данас. Размишљате о новим пројектима, али оставите их за неку повољнију прилику. Вама блиска особа има много разумевања за ваше идеје, па покажите колико вам то значи. Избегавајте задимљене просторије.
♍︎ ДЕВИЦА
Иако много тога волите да обавите самостално, сарадња са надређенима или пословним партнерима може да буде кључна у превазилажењу препрека. Обратите пажњу на неке породичне догађаје и обнављање веза које су на известан начин до сада биле запостављене.
♎︎ ВАГА
Очекују вас бројни пословни изазови данас. Постоји могућност да дође до одређених тешкоћа у организационим питањима. Потрудите се да себи и драгој особи приуштите леп остатак дана тако што ћете заједно отићи на неко место за које вас везују лепе успомене.
♏︎ ШКОРПИЈА
Не догађа вам се често да имате заостале обавезе, али данас је баш такав дан и бавићете се, углавном, пословима просталим од претходног дана. Ваш партнерски однос пролази кроз позитивне промене и скоро ништа не може да поремети ваше добро расположење.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Прилично миран дан на послу је пред вама. Ствари иду својим током, једино обратите пажњу на финансије и суздржавајте се од непотребног трошења. Проводите лепо вече окружени породицом и пријатељима. Будите физички активни и умерени у јелу и пићу.
♑︎ ЈАРАЦ
Данас би било добро да не доносите исхитрене одлуке, а поготово у вези са пословима о којима немате довољно информација. Немојте се залетати јер нема потребе за тим. Нисте расположени за разматрање озбиљних питања са партнером. Добро се наспавајте.
♒︎ ВОДОЛИЈА
Избегните неспоразуме на послу данас тако што ћете јасно и прецизно изразити своје мисли и идеје јер то је кључ успеха. Постоји могућност да добијете позив или поруку од неке старе симпатије, а на вама је да одлучите шта ћете с тим. Доброг сте здравља.
♓︎ РИБЕ
Уколико имате извесних професионалних недоумица, немојте се устручавати да потражите помоћ и савет од неког старијег и искуснијег колеге. За слободне представнике овог знака није проблем што нису у вези јер умеју да се посвете себи и својим потребама.