ВЕЛИКИ ПОЖАР У ПЕТРОВАРАДИНУ Захватио кућу, ватрогасци на лицу места (ВИДЕО)
23.08.2025. 13:15 13:24
У Петроварадинској улици Томе Маретића избио је пожар који је захватио једну стамбену кућу.
Ватра је брзо локализована захваљујући ефикасној интервенцији ватрогасно-спасилачке јединице.
Изгорела је једна просторија, док су суседни објекти остали нетакнути захваљујући брзој реакцији ватрогасаца. На терен су изашла два ватрогасна возила, а пожар је успешно угашен без последица по људске животе.
Повређених није било, а узрок пожара за сада није познат. Истрага је у току.