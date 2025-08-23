clear sky
ВЕЛИКИ ПОЖАР У ПЕТРОВАРАДИНУ Захватио кућу, ватрогасци на лицу места (ВИДЕО)

23.08.2025. 13:15 13:24
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
d

У Петроварадинској улици Томе Маретића избио је пожар који је захватио једну стамбену кућу.

Ватра је брзо локализована захваљујући ефикасној интервенцији ватрогасно-спасилачке јединице.

Изгорела је једна просторија, док су суседни објекти остали нетакнути захваљујући брзој реакцији ватрогасаца. На терен су изашла два ватрогасна возила, а пожар је успешно угашен без последица по људске животе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 193_ns (@193ns_rs)

Повређених није било, а узрок пожара за сада није познат. Истрага је у току.

