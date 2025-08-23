clear sky
ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПИЈАЦЕ У ЦЕНТРУ ИРИГA Око 3.000 квадратних метара простора за паркинг и тржницу

23.08.2025. 10:36 10:41
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
ириг
Фото: Општина Ириг

У току је рушење старих објеката у центру Ирига како би се терен припремио за изградњу паркинга и тржнице.

Реч је о рушењу два оронула и небезбедна објекта у центру, који су годинама представљали ругло и опасност по пролазнике. 

Општина Ириг је током ове године објекте откупила од приватних власника и тек након тога могло се приступити уређењу простора.

- На овај начин добићемо око 3.000 квадратних метара простора за паркинг и тржницу. Решавамо велико питање безбедности и естетике - објаснио је председник општине Тихомир Стојаковић. 
 

ириг тржница
Извор:
Дневник
Пише:
Силвиа Ковач
Војводина Срем
