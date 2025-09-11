overcast clouds
КАДА ИХ ЉУДИ НАЂУ НАСТУПИЋЕ ТЕШКА ВРЕМЕНА Тарабићи имају језиво пророчанство о ДЕВЕТ ЛЕКОВИТИХ ИЗВОРА! Мештани се не труде да их пронађу

11.09.2025. 12:24 12:31
Пише:
Дневник
Извор:
Информер.рс/Дневник
Коментари (0)
извор
Фото: Canva/Ilustracija

Према пророчанству Тарабића, на територији Мокре Горе налази се девет лековитих извора. Још увек нису сви пронађени, а према речима браће, када се открију сви наступиће тешка времена.

Најпознатији извор је Беле Воде на ком се налази и Црква посвећена Светом Јовану Крститељу, а откривен је сасвим случајно након изливања реке Камишине раних деведесетих година. Процењује се да датира још из доба Римљана. 

- Лековитост те воде испитао је и доктор Радомир Тишма, на основу чијих утврђивања је утврђено да је то вода веома ретка у свету због висине свог алкалитета. Ја имам преко седамдесет година и памтим да увек ту долазе путници намерници како би се умили или воду наточили и понели кућама. Добра је за проблеме са очима, стомачне тегобе, али многи кажу да због свг састава затеже и кожу и да је прави елексир младости. Кажу да може да се попије само једна чашица дневно, јер је вода баш "јака" - рекли су за РИНУ мештани Мокре Горе.

Пророчанство браће Тарабић указује да на територији Мокре Горе има укупно девет лековитих извора и када сви буду пронађени, наступиће тешка времена, па се мештани и не труде око тога.

- Осим извора Беле Воде, на неколико стотина метара налази се извор Тап богат селеном и магнезијумом, затим Дулетов извор, а јако лековита је и Радованова вода у засеоку Котроман која је слана и минерална и веома добра за неуролошка обољења - испричали су становници Мокре Горе.

