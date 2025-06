КАКО ДА УЖИВАТЕ НА ПЛАЖИ БЕЗ ПЕСКА Једноставан трик који морате пробати

Уместо класичних пешкира и гломазних лежаљки, многи сада бирају обичне чаршаве са ластишем – исти онај који обично користите на кревету. Овај трик није без разлога постао популаран.

Пешкири имају тенденцију да упијају песак, па, колико год их тресли, враћате се у смештај са бар делићем плаже у торби. С друге стране, чаршав са ластишем, захваљујући својој глаткој површини и затегнутим ивицама, не задржава песак, што значи да не морате да се бавите чишћењем ствари када се вратите са плаже.

#TipTuesday use a fitted sheet to take a break from the sand during your beach day! Can’t wait to see you at #Mains… pic.twitter.com/V962BG0APB

— Mainsail Beach Inn (@BeachInnAMI) May 3, 2016