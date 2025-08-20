РЕТРОГРАДНИ САТУРН ЋЕ СЕ ОБРАЧУНАТИ СА ОВА ЧЕТИРИ ЗНАКА Време за враћање старих дугова и СУОЧАВАЊЕ СА ПРОШЛОШЋУ
Сатурн, планета карме и одговорности, увелико је ретроградан, али се 2. септембра враћа поново у Рибе у којима борави од марта 2023.
Tамо ће остати до 14. фебруара 2026. године како би завршио трогодишњи циклус великих промена које ће највише осетити Рибе, Стрелчеви, Девице и Близанци.
Ретроградни Сатурн који се враћа у знак Риба доноси период завршавања старих циклуса и суочавања са оним што смо дуго одлагали. Рибе су знак повезан са сновима, интуицијом, духовношћу и подсвесним обрасцима.
Када се Сатурн, планета дисциплине, ограничења и кармичких лекција нађе у ретроградном ходу у овом знаку, можемо очекивати суочавање са страховима, емотивним ранама из прошлости и нејасним границама у односима.
Судар са реалношћу
Овај транзит нас подсећа да снови нису довољни ако иза њих не стоји структура. Ретроградни период тражи од нас да преиспитамо где смо били превише попустљиви, где смо побегли од реалности или се препустили илузијама.
Многи ће осетити потребу да заврше недовршене обавезе, рашчисте емотивне дугове или се дистанцирају од људи и ситуација које им црпе енергију.
Стрпљење је кључно
На глобалном нивоу, ретроградни Сатурн у Рибама може донети преиспитивање духовности. То је време када се грешке из прошлости враћају на поправку, али и прилика да изградимо снажнију унутрашњу стабилност.
Кључ овог транзита је стрпљење, рад на себи и постављање јасних граница, чак и тамо где се оне тешко виде. Сатурн у Рибама нас учи да је и највиша инспирација вредна само ако је можемо претворити у конкретна дела.