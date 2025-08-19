ПАРК ИЗ ДОБА ЛЕДЕНОГ ДОБА?! Милијардер намерава да оживи мамута изумрлог пре 4.000 година КРЗНЕНА ГРДОСИЈА УСРЕД ГЛОБАЛНОГ ЗАГРЕВАЊА
Упркос томе што нас филмски серијал “Парк из доба Јуре” упозорава да то можда и није најбоља идеја, амерички милијардер Бен Лам, директор компаније Colossal Biosciences, планира да “оживи” изумрлу врсту мамута.
Он је дошао на ову идеју након разговора са професором Џорџом Черчом, биологом са Медицинског факултета на Харварду, који већ деценијама истражује овакву могућност, преноси LabBible.
Како је дошао на идеју?
“Радим на томе да вратим мамуте и друге изумрле врсте, да их поново доведем на Арктик и регенеришем екосистем. Али, сада морам да идем, довиђења”, рекао је Черч током једног позива.
Бен Лам признаје да након тих речи целу ноћ није ока склопио, читао је научне радове и интервјуе о овој фасцинантној теми.
И док је већина научника сматрала да је то немогуће, Лам и његов тим остали су одлучни.
Страшни вукови поново међу нама
Пре неколико месеци, подсећамо, Colossal Biosciences је “оживео” врсту страшни вукови (Aenocyon дирус), која је нестала пре више од 12.000 година!
Уз помоћ најсавременијег генетског инжењеринга добијена су три штенца - Ромул, Рем и Калиси, који су у међувремену вишеструко увећали своју величину. Ова врста је позната широј јавности због ТВ серије “Игра престола”.
Научници тврде да њихов генетски код “невероватно личи на некадашње страшне вукове”, који су лутали Северном Америком.
Велике амбиције
Компанија Colossal Биосциенцес има велике амбиције, па осим вунастог мамута, желе да “оживе” додо птицу, као и тасманијског тигра.
Лам наглашава да циљ није стварање “диносауруса који би уништили друштво”, већ врста које би допринеле обнављању екосистема.
Рок је 2028. година
“Када из окружења нестане кључна врста, читав екосистем почиње да се мења. Враћање предатора или великих биљоједа може успоставити равнотежу. Без предатора, број животиња се заправо смањује, јер природа постаје хаотична”, објаснио је.
Према његовим речима, реалан рок за повратак вунастих мамута на Арктик је 2028. година. Уколико пројекат буде успешан, на ред би могла доћи и друга древна створења.
(Telegraf.rs)