ОТКРИЋЕ КОЈА ЈЕ ЗБУНИЛО НАУЧНИКЕ Одбегла планета гута све пред собом, СВЕМИРСКИ ПРОЖДИРАЧ У НАШЕМ КОМШИЛУКУ
Астрономи су открили планету која покреће потпуно нову димензију у проучавању свемира.
"Cha 1107-7626", удаљена око 620 светлосних година од Земље, не кружи око звезде већ слободно лебди кроз свемир, што је чини такозваном "одметничком" или "лудом" планетом, пише Blic.
Њено понашање изазива огромно интересовање – планету одликује необично брз раст, јер у тренутку "прогута" огромне количине прашине и гаса.
Обично су овакве слободне планети готово немогуће за посматрање, али захваљујући Европској јужној опсерваторији (ESO) у Чилеу, научници су успели да изведу детаљна мерења.
Уз подршку НАСА-е и Универзитета у Копенхагену, забележени подаци омогућили су увид у планетин рекордни "апетит" и начин његовог раста, што је до сада невиђено у познатом свемиру. Резултати су објављени у стручном часопису Astrophysical Journal Letters.
"Најбржа стопа раста икада забележена у универзуму"
Према студији, "Cha 1107-7626" прогута око 6 милијарди тона прашине на сат.
"То је најбржа стопа раста икада забележена у универзуму", објашњавају научници.
Зашто планета расте тако екстремно брзо још увек није јасно, али истраживачи планирају да даље испитују да ли је ова планета јединствен случај или постоје и друге "прождрљиве" планете у универзуму.