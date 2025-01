НЕВЕРОВАТАН СНИМАК ШОКИРАО ТУРИСТЕ Морски пас скочио на палубу брода! ОВО СЕ не снима сваки дан (ВИДЕО)

Капетан рибарског брода, познат по организовању пловидби и риболова у водама око Новог Зеланда, успео је да забележи тренутак какав се не виђа сваки дан.

Током једне од својих пловидби, капетан је снимио морског пса који је изненада искочио из мора и завршио на палуби брода.

SHARK JUMPS ONTO BOAT 🦈 A charter fishing boat captain captured the unbelievable moment a #shark jumped onto his boat in the waters off New Zealand. The shark eventually slid back into the water. https://t.co/OqCBUYUXqi pic.twitter.com/hHh6DsPFqt

— Eyewitness News (@ABC7NY) November 9, 2022