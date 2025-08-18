СПЕЦИЈАЛИСТА УПОЗОРАВА ДА ТРЕБА БИТИ ОБАЗРИВ СА СОДОМ БИКАРБОНОМ Може да погорша бол, док постоје два јефтина лека из фрижидера
Људи је пију на своју руку, а она ради по принципу – држи воду док мајстори оду
Гастроентеролог проф. др Војислав Перишић наглашава:
„Стари је трик, поједете па вам нешто не одговара, па узмете пилулу против киселине. Ако вам буде боље после 45 минута, то је киселина. Каква сода бикарбона, човече?! Она неутрализује киселину на пола сата, и готово је дејство, нема га. Морају се узимати лекови који имају пролонгирани ефекат, сода бикарбона је принцип – држи воду док мајстори оду“, рекао је др Перишић.
Нутриционисткиња Милка Раичевић је додала да да би желудац требало припазити и уносити доста влакана, која га природно јачају и чувају од надражаја.
„Влакна чувају наш желудац, а ја бих печурке избацила. Тешко су варљиве, и ретко ко их подноси. Као и лук. Све зависи како је припремљено“, рекла је она и дала савет за припрему лука.
„Ставите лук пресечен у воду, сачекајте да изветри сумпорасти мирис, па га тек онда додајте у јело и неће вам сметати. Имате толико врста лука, па сремуш који никоме не смета… Комбинујте са сиром или павлаком, неутралисаће проблем. Цео свет једе прво салату, па онда јела, а ми нажалост не користимо довољно ту намирницу коју имамо целе године. Сирови купус је најјефтинија, а врло здрава намирница, баш као и шаргарепа. Треба је јести свежу, а не да је убацујемо у супу, када се скува организам може да искористи мање здравих састојака из ње“, рекла је она.
„Лук је хранљив, има кверцетин, Божја је намирница. Моја покојна мајка га је секла на пола, па да поцрни на плотни, па га је тако убацивала у супу, знала је колико је то здраво“, сложио се др Перишић.
Крстарица