НИЈЕ ПРЕСТАО ДА СЕ МОЛИ КАДА СУ МУ УКРАЛИ БИБЛИЈУ: Она му се вратила, а начин је право ЧУДО (ВИДЕО)
Човек из Тенесија био је сведок правог чуда - украдена Библија му је враћена кроз низ догађаја који изгледају као да су вођени Божијом руком.
Мет Вилијамс из Мерфрисбора доживео је шок када је открио да су лопови, заједно с његовим аутомобилом, однели и кутију у којој је чувао Библију и породичне фотографије. То нису биле обичне слике - то су биле успомене сачуване деценијама.
Уместо да очајава, Вилијамс је урадио оно што верници инстинктивно раде када се суоче с болом - помолио се.
- Брзо сам се помолио: "Господе, ово ми слама срце. У кутији су ствари које ми значе више од свега, волео бих да их вратим. Али не моја воља, него твоја, као што увек кажеш", рекао је он.
И ту почиње чудо.
Библија је украдена, али не само то
Испоставило се да је исти лопов који му је украо Библију, украо и туђи аутомобил. Када је полиција пронашла возило, на сувозачевом седишту лежале су две Библије - Вилијамсова и она од власника аутомобила. Цео видео можете погледати ОВДЕ.
Власница другог аутомобила објавила је фотографију пронађених Библија на друштвеним мрежама, надајући се да ће их неко препознати. Вилијамс је одмах знао да је једна његова. Убрзо су се две породице среле, и сви су осетили да то није био случајан сусрет - већ Божија намера.
Бог све види
Вилијамс је направио копије драгоцених фотографија и захвалио Богу што га је подсетио да ниједна ситница у животу не промиче Његовом оку.
- Бог каже да ниједан врабац не падне с неба, а да он не зна. Тако ни моја Библија није нестала, а да Он није приметио и реаговао, рекао је.
На крају, породице су се договориле да се опет окупе - овај пут уз сладолед, као пријатељи спојени чудом.
Ona.rs / News Channel 5