ПАТИКЕ ИЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДАЉЕ ХИТ У СВЕТУ Ево како су изгледале и колико данас коштају

09.09.2025. 09:27
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник

Gazele
Фото: Pixabay.com

Adidas Gazelle данас важе за симбол безвременског стила - патике које носе генерације широм света, од спортиста до заљубљеника у моду. Ипак, мало ко зна да је један посебан модел - Adidas Gazelle Super - настајао искључиво у творници Борово у тадашњој Југославији.

Ове патике обележиле су крај осамдесетих година и остале уписане у историју спортске и streetwear моде. Многи их с правом сматрају једним од најпопуларнијих модела патика на свету.

Kако је све почело

Први модел Газелле представљен је 1966. године и одмах је освојио љубитеље удобне обуће. Изашле су у две основне верзије - црвеној, намењеној дворанским спортовима, и плавој, за тренинге на отвореном.

Оба модела имала су препознатљив горњи део од брушене коже, који је патикама давао и елеганцију и функционалност. Убрзо су постале синоним за удобност, квалитет и стил.

Ексклузива из Југославије

Године 1987. Адидас је лансирао Gazelle Super, модел који се производио искључиво у Вуковару, у чувеној творници Борово. Оно што их је чинило посебним била је натписна плочица са Адидас логом изнад три пруге, али и чињеница да је читава производња била поверена само Борову.

Gazelle Super брзо су постале статусни симбол - носили су их сви, од фудбалера и кошаркаша, до младих трендсетера. Продавале су се у ограниченим количинама, што је додатно повећавало њихову вредност и популарност.

Kулт који траје

Током година Адидас је мењао изглед Gazelle модела – потплат, материјале и детаље – али је препознатљив идентитет увек остајао исти. Док су се широм света производиле разне верзије попут француских „Rubisa“ и „Chamoisa“ или јапанског „Adidas 300“, Gazelle Super из Борова остале су јединствене.

Patike
Фото: pixabay.com

Kолико данас коштају?

Данас се Adidas Gazelle Super и даље сматрају култним патикама које носе познате звезде, спортисти и љубитељи моде. Верзија произведена у Југославији памти се као комад историје који спаја квалитет, спортски дух и стил.

Адидас је 2016. поново избацио колекцију Gazelle Super модела доступну широм света. На званичном сајту компаније и данас стоји податак да је посебан модел Gazelle патика настајао у Југославији.

Цене зависе од модела и величине, а тренутно се крећу између 80 и 120 евра.

