ПАТИКЕ ИЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДАЉЕ ХИТ У СВЕТУ Ево како су изгледале и колико данас коштају

Adidas Gazelle данас важе за симбол безвременског стила - патике које носе генерације широм света, од спортиста до заљубљеника у моду. Ипак, мало ко зна да је један посебан модел - Adidas Gazelle Super - настајао искључиво у творници Борово у тадашњој Југославији.