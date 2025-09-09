ПОРОДИЦА ВАЈТ ЗАНЕМЕЛА ОД ШОКА Отац преминуо од туге док су носили ковчег његовог сина!
Норман Вајт (61) срушио се и умро док су ковчег с телом његовог сина Давида уносили у капелу у Северном Јоркширу.
Верује се да је отац у тренутку када су уносили ковчег од туге доживео срчани удар који је за њега био фаталан.
Норман је пре десет година сахранио и близанце, који су умрли на рођењу.
Давид се годинама борио са зависношћу, а умро је док је спавао на каучу код рођака.
Давидова сестра Шантел рекла је да он у последње време није користио наркотике и да је напредовао у лечењу.
Она је и даље у шоку и не може да верује каква је трагедија задесила њену породицу.
„Све је толико трауматично за све нас. Никада нисам могла да претпоставим да ће овако нешто да се догоди. Када смо сели у капелу, схватила сам да нема мог тате. Све сам питала да ли су га видели. Тада су ми рекли да се онесвестио и ја сам одмах истрчала напоље”, присећа се неутешна жена.
На лице места је убрзо стигла Хитна помоћ, Норман је хитно превезен у болницу. Шантел је кренула с њим, док су остали чланови породице остали на опелу.
Убрзо је све шокирала вест да је и Норман нажалост преминуо.
„Мислим да је умро од сломљеног срца. Тата никада није имао срчаних проблема. Више од недељу дана сам у шоку. Ниса свесна још шта нас је снашло”, каже Шантал.
Каже да је њен отац годинама био боксерски тренер и да је живео повучено.