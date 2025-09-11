ДА ЛИ СТЕ СПРЕМНИ?
(ВИДЕО) Крај је близу?! „ЗЕМЉИНА ЦРНА КУТИЈА“ биће сведок краја наше цивилизације! СНИМАЋЕ СВЕ, па и судњи дан
Челични монолит налазиће се на стабилној локацији у Тасманији, са соларним напајањем и дуготрајним дизајном. Систем континуирано бележи еколошке и друштвене информације ради будућег разумевања наше цивилизације.
Звучи фасцинантно и узнемирујуће у исто време: Истраживачи у Аустралији раде на некој врсти црне кутије за човечанство. Њихов циљ: Када наша цивилизација једног дана престане да постоји, челични монолит у Тасманији ће бити сведок наше историје – и нашег краја – за оне који дођу после нас.
Назив пројекта: „Земљина црна кутија“. Слично снимачу лета у авиону, намењен је за чување свих важних података. Само што овај уређај за складиштење података није мала кутија, већ масивни монолит дуг десет метара, направљен од челика дебљине 7,5 центиметара и постављен на гранитном темељу.
Смештена на добро обезбеђеној локацији
"Земљина црна кутија" налазиће се у удаљеном региону у западној Тасманији, на политички стабилној и геолошки безбедној локацији
Пројекат је замисао Универзитета Тасманије, креативне агенције Clemenger BBDO и уметничког колектива The Glue Society.
Монолит се напаја соларном енергијом и дизајниран је да траје вековима или чак и дуже без одржавања.
Бележиће све активности на Земљи
Унутра: системи за складиштење који континуирано бележе податке о животној средини и друштву – концентрације угљен-диоксида, температуре мора и ваздуха, закисељавање океана, потрошњу енергије, политичке одлуке, вести, објаве на друштвеним мрежама. Све што би могло да објасни како је човечанство живело и зашто је на крају пропало.
- Желимо да овај уређај буде ту за потомство ако једног дана дође до катастрофалног колапса - рекли су творци аустралијским медијима.
Климатске промене довеле до забринутости за опстанак човечанства
Идеја је настала из хитне ситуације због климатске кризе.
- Ако не делујемо сада, све што радимо јесте да документујемо сопствени крај - каже се у видеу пројекта.
Тест снимања је већ у току, а подаци се шифрују и праве резервне копије више пута.
Планирано је да „црна кутија“ буде у потпуности оперативна најкасније до 2026. године.
А онда ће снимати све – све до нашег последњег даха као врсте, што се, надамо се, налази у далекој будућности.
Арктички трезор чува семе из целог света
Још један узбудљив пројекат: Свалбардски глобални трезор семена на Шпицбергену (Норвешка) чува милионе узорака семена из целог света – дубоко у арктичком пермафросту. Отворен 2008. године, трезор је дизајниран да заштити разноликост наших усева за будуће генерације, чак и у случају глобалних катастрофа.
У коморама избушеним до 130 метара дубоко у стену, семе се чува на минус 18 степени Целзијуса, заштићено од земљотреса, поплава и нуклеарних удара.
Њиме управљају Норвешка, Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО) и Фонд за усеве.
Трезор може да прими до 4,5 милиона различитих биљних сорти.