light rain
19°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДА ЛИ СТЕ СПРЕМНИ?

(ВИДЕО) Крај је близу?! „ЗЕМЉИНА ЦРНА КУТИЈА“ биће сведок краја наше цивилизације! СНИМАЋЕ СВЕ, па и судњи дан

11.09.2025. 20:13 20:37
Пише:
Дневник
Извор:
Bild/ Blic
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Челични монолит налазиће се на стабилној локацији у Тасманији, са соларним напајањем и дуготрајним дизајном. Систем континуирано бележи еколошке и друштвене информације ради будућег разумевања наше цивилизације.

Звучи фасцинантно и узнемирујуће у исто време: Истраживачи у Аустралији раде на некој врсти црне кутије за човечанство. Њихов циљ: Када наша цивилизација једног дана престане да постоји, челични монолит у Тасманији ће бити сведок наше историје – и нашег краја – за оне који дођу после нас.

Назив пројекта: „Земљина црна кутија“. Слично снимачу лета у авиону, намењен је за чување свих важних података. Само што овај уређај за складиштење података није мала кутија, већ масивни монолит дуг десет метара, направљен од челика дебљине 7,5 центиметара и постављен на гранитном темељу.

 

Смештена на добро обезбеђеној локацији

"Земљина црна кутија" налазиће се у удаљеном региону у западној Тасманији, на политички стабилној и геолошки безбедној локацији

Пројекат је замисао Универзитета Тасманије, креативне агенције Clemenger BBDO и уметничког колектива The Glue Society.

Монолит се напаја соларном енергијом и дизајниран је да траје вековима или чак и дуже без одржавања.

 

Бележиће све активности на Земљи

Унутра: системи за складиштење који континуирано бележе податке о животној средини и друштву – концентрације угљен-диоксида, температуре мора и ваздуха, закисељавање океана, потрошњу енергије, политичке одлуке, вести, објаве на друштвеним мрежама. Све што би могло да објасни како је човечанство живело и зашто је на крају пропало.

- Желимо да овај уређај буде ту за потомство ако једног дана дође до катастрофалног колапса - рекли су творци аустралијским медијима.

 

да
Фото: freepik, ilustracija

Климатске промене довеле до забринутости за опстанак човечанства

Идеја је настала из хитне ситуације због климатске кризе.

- Ако не делујемо сада, све што радимо јесте да документујемо сопствени крај - каже се у видеу пројекта.

Тест снимања је већ у току, а подаци се шифрују и праве резервне копије више пута.

Планирано је да „црна кутија“ буде у потпуности оперативна најкасније до 2026. године.

А онда ће снимати све – све до нашег последњег даха као врсте, што се, надамо се, налази у далекој будућности.

 

Арктички трезор чува семе из целог света

Још један узбудљив пројекат: Свалбардски глобални трезор семена на Шпицбергену (Норвешка) чува милионе узорака семена из целог света – дубоко у арктичком пермафросту. Отворен 2008. године, трезор је дизајниран да заштити разноликост наших усева за будуће генерације, чак и у случају глобалних катастрофа.

У коморама избушеним до 130 метара дубоко у стену, семе се чува на минус 18 степени Целзијуса, заштићено од земљотреса, поплава и нуклеарних удара.

Њиме управљају Норвешка, Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО) и Фонд за усеве.

Трезор може да прими до 4,5 милиона различитих биљних сорти.

Црна кутија земља
Извор:
Bild/ Blic
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај