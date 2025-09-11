РОМАНТИКА ИДЕ У ПЕНЗИЈУ Сексуални односи са машином нова будућност
Вештачка интелигенција (АИ) све чешће улази у наш свакодневни живот, а све већи број људи користи АИ и у романтичне и сексуалне сврхе.
Нова студија, објављена у џурнал оф сошл енд персонал рилејшншипс а коју је спровео Бригам јанг универзитет, показује да је употреба АИ у овом контексту изненађујуће честа и да може бити повезана са нешто лошијим менталним здрављем корисника.
Истраживање је обухватило готово 3.000 испитаника и показало да преко половине њих наилази на АИ генерисане профиле или садржаје на друштвеним мрежама.
Анализа показује да 13% испитаника активно тражи АИ садржаје, док 15% прати налоге са идеализованим АИ сликама. Такође, 19% испитаника користи АИ четтбот као романтичне партнере, а међу младима од 18 до 29 година тај проценат расте на више од четвртине.
Мањи број користи АИ за сексуалне сврхе: 7% мастурбира док комуницира са АИ, док 13% гледа АИ генерисану порнографију.
Један од пет испитаника је изјавио да би радије комуницирао са АИ него са стварном особом, док више од 40% њих сматра да АИ слуша боље од човека, а скоро трећина верује да их АИ "разуме боље" од људи.
Истраживање је такође показало просечно време интеракције са АИ: око 50 минута недељно у разговорима са АИ четботом и 30 минута гледања АИ генерисаних слика.
Иако ефекти нису велики, постоје статистички значајне везе: они који користе АИ у романтичне или сексуалне сврхе показују нешто израженије симптоме депресије и ниже задовољство животом, чак и када се контролишу фактори као што су старост, пол и религиозност.
Занимљиво је да особе које су већ у везама чешће користе АИ генерисане слике и четботове. То сугерише да АИ понекад служи као допуна постојећим односима, а не нужно као замена за усамљеност.
Истраживачи истичу да је АИ све присутнији у интимним и емотивним сферама живота, посебно међу младима. Међутим, иако технологија може да пружи забаву или емотивну подршку, тренутно нема доказа да она смањује осећај усамљености.
Такође, потребно је додатно истражити узрочну повезаност: да ли АИ изазива лоше ментално стање или особе са већим симптомима депресије чешће посежу за АИ интеракцијама.