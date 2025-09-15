ШТА БИ ФРОЈД РЕКАО О ВАМА Одговорите на седам питања и погледајте да ли сте НЕРВОЗНИ, ПАСИВНИ или ИМПУЛСИВНИ
Овај кратки тест од 10 минута показује шта вас блокира, где бисте могли да промените понашање и како да развијате бољи и срећнији живот.
Пронађите мирно и осамљено место, дубоко удахните и припремите се за седам питања која откривају скривене аспекте ваше личности.
Овај кратки и забавни тест темељи се на тумачењима Сигмунда Фројда и може открити нове увиде о вама. Наравно, није реч о стручној дијагнози – али може показати шта вас блокира, где бисте могли да промените понашање и како да развијете бољи и срећнији живот.
Испуните тест тако што ћете искрено одговорити на следећа питања:
1. Како се будите ујутро?
1.Након неколико аларма.
2.Увек се будим сам/а.
3.Врло често искључим све аларме и вратим се у кревет.
4.Одмах када зазвони аларм.
5.Будем нерасположен/а.
2. Шеф је критиковао ваш рад. Каква је ваша реакција?
1.Плакаћу у тоалету.
2.Залагаћу се за своја права.
3.Ћутаћу и покушати да анализирам где сам погрешио/ла.
4.Одмах ћу се свађати.
5.Назваћу своју/свог партнерку/партнера и заједно ћемо смислити начин да му се осветим.
3. Налазите се у ординацији психолога. О чему причате?
1.О мојој несаници и хроничном умору.
2.Ни о чему. Чекам да ми помогне да се отворим.
3.Не знам ни одакле да почнем!
4.О начину на који могу радити на својим реакцијама.
5.Издувним вентилима које могу практиковати у свакодневици.
4. Како изгледа ваш налог на друштвеним мрежама?
1.Хрпа фотографија свакодневног живота.
2.Личне фотографије у посебним околностима.
3.Нисам на друштвеним мрежама. Више волим живу комуникацију.
4.Чешће коментаришем туђе објаве него што објављујем своје.
5.Цитати и поруке.
5. Шта мислите о људима у јавном превозу током гужве?
1.Паничарим у гомили.
2.Не подносим бити у гужви!
3.Сви људи су исти.
4.Пажљиво гледам, посебно оне лијепе.
5.Када би ми барем нетко могао дати своје мјесто.
6. Како замишљате идеалну породицу?
1.Пристајем на све, само да се што пре заљубим и венчам.
2.Још не видим достојне кандидате, а добро ми је кад сам сама.
3.Мој муж/жена би требало да се брине о мени, купује ми поклоне и мази ме.
4.Породица је одговорност и напоран рад.
5.Не бих одбио/ла доброг партнера.
7. Какво је било ваше детињство?
1.Увек сам се трудио/ла да будем боље са свима.
2.Имам добру породицу, а увек сам био/била миљеник/ца свих.
3.Потпуна родитељска контрола.
4.Сећам се свађа с пријатељицама, али и професорима.
5.Била сам бунтовница. Чак сам и бежала од куће.
РЕШЕЊА
Ако имате највише одговора под 1 - Ваш резултат: Нервоза
Доживљавате тескобу, импулсивни сте и заборавни. Често сте узнемирени и осећате стални умор. Тешко се будите ујутро, а неретко желите да останете у кревету и одмарате се цео дан. Понекад радите управо то - треба вам одмор. Карактеришу вас нагле промене расположења, а раздобља лошег расположења као да замењују раздобља невиђене енергије и лакоће.
Ако имате највише одговора под 2 - Ваш резултат: Егоизам
Ваш его је појачан, а себе видите као особу око које се врти цео свет. Заправо, свесни сте својих врлина, али понекад занемарујете мане које су управо ваша највећа несигурност. Покушајте више да радите на себи, својим жељама, способностима и фокусирајте се на послове који вас занимају. На тај начин можете учинити нешто велико, а то ће вас охрабрити.
Ако имате највише одговора испод 3 - Ваш резултат: Пасивност
У правилу сте оптимистични и не примећујете потешкоће. Од других очекујете мајчинску бригу и нежност, верујући да ће они решити ваше проблеме, а када је стварност у супротности с очекивањима, често се изгубите. Стало вам је до мишљења других, лаковерни сте и лако подлежете утицају блиских људи.
Ако имате највише одговора испод 4 - Ваш резултат: Импулсивност
Карактерише вас љубав према дебати, сарказам и циничан однос према свему око вас. Свађу можете покренути ради саме свађе и прилике да покажете своју надмоћ. У животу сте више песимиста. Често заборављате да ваше неконтролисане речи и поступци могу повредити друге људе. Покушајте да пронађете унутрашњи мир, то ће учинити да зрачите добром енергијом.
Ако имате највише одговора испод 5 - Ваш резултат: Агресивност
Волите расправе, сарказам и циничан однос према свему око себе. Можете започети свађу једноставно како бисте показали своју надмоћ, а у животу сте више песимисти. Ваш највећи проблем је што понекад нисте ни свесни да борба не води до коначног циља - кључ је у дијалогу. Морате више радити на одабиру ресурса и успостављању боље комуникације с другим људима.