СУПРУГ ОТКРИО ПОЗАДИНУ СКАНДАЛА С КОНЦЕРТА КОЛДПЛЕЈА „Кристин и ја смо били већ разведени“
Ендру Кабот поручио је јавности да ситуација није онаква каквом изгледа. Он је открио да су он и Кристин били „приватно и споразумно“ раздвојени неколико недеља пре концерта.
Подсетимо, средином јула снимак са концерта групе Coldplay у Масачусетсу постао је виралан и покренуо лавину спекулација о наводној афери између Кристин Кабот и њеног шефа Ендија Бајрона. Кристинин супруг, Ендру Кабот, сада је преко свог портпарола поручио да њих двоје већ нису били у браку у тренутку када је снимак настао, јер су неколико недеља раније споразумно одлучили да се разведу. Његову верзију приче потврдила је и бивша супруга Џулија, којој је, како каже, Ендру одмах након „инцидента“ послао поруку.
Снимак, начињен током песме „Jumbotron“, приказао је мушкарца и жену у блиском тренутку у публици. Док су се смењивали кадрови, Кристин је у неверици прекрила лице рукама, а мушкарац се брзо сагнуо да би избегао камеру. Са бине је Крис Мартин прокоментарисао: „Или имају аферу, или су само јако стидљиви.“
Убрзо је откривено да је реч о директору компаније Astronomer и шефици људских ресурса исте фирме. Иако је Кристин већ била у процесу развода, снимак је имао озбиљне последице – Бајрон је поднео оставку на директорску функцију, а Кристин је напустила посао. Њихови профили уклоњени су са званичне странице, док је Бајронова супруга убрзо избрисала налоге на друштвеним мрежама.
Кристин је званичан захтев за развод поднела 13. августа. Пар, који није имао заједничку децу, венчао се након претходних неуспелих бракова.
Ова афера у јавности је открила и богатство породице Кабот. Ендру је потомак једног од најстаријих и најмоћнијих бостонских кланова чије се богатство процењује на више од 14 милијарди евра. Данас води успешну компанију за производњу рума Privateer Rum. Недавно су он и Кристин купили луксузну кућу на обали Њу Хемпшира, вредну око два милиона евра, не слутећи да ће њихова приватност убрзо постати тема глобалних медија.