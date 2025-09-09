(ВИДЕО) НЕВЕРОВАТНО ОТКРИЋЕ, ЏИН ПУЗИ ПО ДНУ ОКЕАНА! Научници у близини Антарктика дубоко испод леда пронашли биће гигантских размера
Истраживачи из Океанског института Шмит уочили су занимљиво створење око два километра испод површине леда у близини Јужних Сендвичких острва.
Снимили су џиновског дубокоморског паука како пузи по дну Јужног океана.
Морски пауци су далеки рођаци копнених паука. У поларним регионима, многи пауци су изузетно велики због феномена који се назива дубокоморски гигантизам. Научници сумњају да пауци постају толико велики јер им ниске температуре околине омогућавају спорији метаболизам.
- Огроман притисак и ниске температуре, које су непремостиве препреке за становнике копна попут нас људи, омогућавају неким животињама да имају веома спор метаболизам и способност да достигну гигантске размере - објаснио је Океански институт Шмит на Фејсбуку.
Дубокоморски гигантизам се јавља и код других врста:
Хоботница
Медуза
Ража
Лигњи
Научници су до сада открили скоро 1.500 врста морских паука, класификованих у ред Пантапода. Ови пауци немају плућа и дишу кроз свој егзоскелет, и не гризу. Хране се усисавањем унутрашњости меких морских створења попут медуза и морских анемона са цевастом структуром која се назива proboscis, извештава "Индипендент".
За сада, неприступачност дубокоморског окружења, чак и за напредна подводна возила, и даље омета истраживање таквих створења. Међутим, у будућности ћемо највероватније открити још необичније и изненађујуће организме који су еволуирали у овим мистериозним, слабо истраженим дубинама наше планете.
ROV pilots filmed these sea spiders in #MarDelPlataCanyon during #TaludContinental_IV expedition in Argentina, where Argentine people are teaching us all how to experience the wonder of all deep-sea animals, many-legged and otherwise. 🇦🇷 pic.twitter.com/B5O3205zc3
— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) August 6, 2025