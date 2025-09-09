broken clouds
(ВИДЕО) НЕВЕРОВАТНО ОТКРИЋЕ, ЏИН ПУЗИ ПО ДНУ ОКЕАНА! Научници у близини Антарктика дубоко испод леда пронашли биће гигантских размера

Истраживачи из Океанског института Шмит уочили су занимљиво створење око два километра испод површине леда у близини Јужних Сендвичких острва.

Снимили су џиновског дубокоморског паука како пузи по дну Јужног океана.

Морски пауци су далеки рођаци копнених паука. У поларним регионима, многи пауци су изузетно велики због феномена који се назива дубокоморски гигантизам. Научници сумњају да пауци постају толико велики јер им ниске температуре околине омогућавају спорији метаболизам.

- Огроман притисак и ниске температуре, које су непремостиве препреке за становнике копна попут нас људи, омогућавају неким животињама да имају веома спор метаболизам и способност да достигну гигантске размере - објаснио је Океански институт Шмит на Фејсбуку.

Дубокоморски гигантизам се јавља и код других врста:

Хоботница

Медуза

Ража

Лигњи

Научници су до сада открили скоро 1.500 врста морских паука, класификованих у ред Пантапода. Ови пауци немају плућа и дишу кроз свој егзоскелет, и не гризу. Хране се усисавањем унутрашњости меких морских створења попут медуза и морских анемона са цевастом структуром која се назива proboscis, извештава "Индипендент".

За сада, неприступачност дубокоморског окружења, чак и за напредна подводна возила, и даље омета истраживање таквих створења. Међутим, у будућности ћемо највероватније открити још необичније и изненађујуће организме који су еволуирали у овим мистериозним, слабо истраженим дубинама наше планете.

 

