(ВИДЕО) СИМПАТИЧНИ АХМЕД (18) ИЗ ЈАЈЦА ПОСТАО СЕНЗАЦИЈА СА ТИКТОКА КАДА СУ ГА ПИТАЛИ ДА ЛИ ИМА ДЕВОЈКУ! Његов одговор насмејао је све Балканце: "Немојте ви девојке да се увредите, али тако је"
Ахмед Малкоч (18) из Биле Воде код Јајца у Босни и Херцеговини постао је хит на друштвеним мрежама захваљујући свом једноставном и искреном приступу животу али и духовитом одговору на питање како му иде када је у питању љубавни живот.
Младић који је рођен на селу и тиме се поноси, поред посла у фирми, своје слободно време посвећује раду на породичној фарми. А како је открио у интервју на Јутјуб каналу "Дијана Хоџић", од малих ногу је учио шта значи рад и одговорност.
"Родитељи су ме научили да не тражим од других"
Са шест година почео је да музе козе, а са седам краве, а данас помаже својим родитељима у одржавању стоке и свих других послова на фарми.
"Родитељи су ме научили да увек имам своје парче хлеба и да не тражим од других", рекао је Ахмед.
Његов приступ животу и специфичан смисао за хумор привукли су пажњу јавности - посебно када га је сама Дијана Хоџић упитала да ли има девојку.
"Не можеш ти женску знати"
Са осмехом на лицу Ахмед је признао да је данас јако тешко не само наћи девојку, већ и схватити куда веза између двоје младих иде.
"Не можеш ти женску знати. Не можеш. То је, хоћеш је сафатат, нећеш ли, што се каже... па ја. Не може, па еее... Ја сам био и у вези. Она тамо 'вамо, ти би рекао да ћемо се узет', она хоп... нема, све пуче. Не можеш ти њој болан, тешко је женску ухватит'. Јес' богами. Знају ови, овај наш мушки род како је. Немојте ви девојке да се увредите али тако је", рекао је Ахмед на крајње симпатичан начин.
Његове искрене и духовите речи брзо су постале виралан хит. Исечак најзанимљивијег дела појавио се и на ТикТок профилу "Приче са Дијаном", а корисници су признали да су плакали од смеха док су га слушали, али му нису могли замерити ништа, јер, како многи истичу, заправо није ништа слагао.
"То живо, то скаче, то утече!", "Што је женско на селу, то је мушко у граду", "Друже, женско не могу разумети ни сви светски стручњаци, драги Бог не разуме, немој ни ти покушавати", "Ајме!!!! Пресимпатичан је!", били су само неки од коментара испод видеа.