ЖЕНА МУ СРУШИЛА СНОВЕ Бацила УСБ СА БИТКИОНИМА ВРЕДНИМ 3,5 МИЛИОНА ЕВРА У СМЕЋЕ

Све је почело када је Ели Харт одлучила да поспреми кућу и наишла на УСБ стик. Налазио се у фиоци са старим рачунима, истрошеним батеријама, па га је бацила заједно с осталим смећем.



HODLing bitcoin is a game of attrition.

Sorry for your loss.

Thanks for your sacrifice.https://t.co/SkjTScKShJ

— Jameson Lopp (@lopp) March 30, 2025