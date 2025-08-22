(ВИДЕО) БОГДАНОВИЋ ИЗНЕНАДИО НАВИЈАЧЕ Шта је натерало капитена да уместо аутограма НЕРВОЗНО БАЦИ ДРЕС
Богдан Богдановић нашао се у чудној ситуацији после меча Србије и Словеније, када је нервозно реаговао и бацио један дрес који је навијач тражио да се потпише.
Кошаркашка репрезентација Србије више него успешно је одрадила генералну пробу пред Еуробаскет.
Србија је у препуној "Арени" декласирала Словенију резултатом 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16).
Одиграли су наши момци спектакуларан меч, а посебно су се истакли Никола Јовић који је био најефикаснији са 18 поена и Богдан Богдановић који је убацио 14, Никола Милутинов додао је 11, а Никола Јокић и Тристан Вукчевић по десет поена.
Један детаљ после меча многима је промакао. Навијачи су утрчали у терен како би добили аутограме или фотографије са играчима, а један од њих пришао је Богдану Богдановићу и дао му маркер и дрес у руке.
Наш капитен узео је дрес, али је веома брзо нервозно и љутито реаговао, бацио га навијачу назад у руке и наставио ка свлачионици, а остаје нејасно шта се тачно десило.
Погледајте како је све то изгледало:
