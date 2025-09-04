ОД ОЛДТАЈМЕРА ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА
АДРЕНАЛИН, МОТОРИ И НОВИ МОДЕЛИ Ауто-мото берза 2025 у Новом Саду ОД 5. ДО 7. СЕПТЕМБРА
На Новосадском сајму ће се од 5. до 7. септембра одржати Ауто-мото берза на којој ће се представити више од сто излагача из осам земаља, речено је на јучерашњој конференцији за новинаре на Новосадском сајму.
По речима генералног директора Новосадског сајма Слободана Цветковића, Ауто-мото берза је постала центар окупљања свих љубитеља аутомобилизма што се потврђује све већим бројем излагача. Он је указао да се овом приредбом најављује богата сајамска јесен на Новосадском сајму на којем ће се до краја године одржати неколико сајмова, а први од њих - Сајам лова и риболова и Сајам екологије од 24. до 28. септембра.
Ауто-мото берза одржава се седми пут, из године у годину се развијала и обогаћивала садржај, а у том правцу се иде и даље. Излагачи ће понудити нова и тестна возила водећих светских брендова, биће одржана берза половних аутомобила и возила на електрични погон, мотора, квадова, делова и опреме, берза бицикала и опреме... а обезбеђен је и попуст приликом куповине. Планиран је и богат програм који ће се одржавати на отвореном постору Новосадског сајма - међу којима је и Truck show, а у суботу ће бити одржан и традиционални Дефиле мотораша који ће пут Новосадског сајма кренути у 14 часова с Мишелука.
Улазнице за Ауто-мото берзу коштају 700 динара, а капије Новосадског сајма у петак су отворене од 12 до 18 часова, суботу од 9 до 20, а у недељу од 9 до 18 часова.