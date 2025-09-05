“Апсолутна измишљотина” МИЋИН О СПОМЕНИКУ ЖРТВАМА ПАДА НАДСТРЕШНИЦЕ: Неће бити израђен до 1. новембра
НОВИ САД: Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин изјавио је данас да је готово извесно да споменик жртвама пада надстрешнице железничке станице у Новом Саду неће бити израђен то 1. новембра и истакао да су наводи тзв. Академског пленума о томе да ће споменик бити постављен 1. новембра апсолутна измишљотина.
Мићин је, на отварању подземне гараже у Улици Модене, одбацио тврдње из саопштења тзв. Академског пленума да ће споменик бити постављен 1. новембра уз организовање скупа Српске напредне странке и истакао да такви наводи представљају "измишљотину и поновно дизање тензија".
Ја сам врло јасан и отворен био око те ситуације око споменика. Од почетка сам разговарао са свима и са одборницима и са свим заинтересованим грађанима око тога. Комисија је почела да ради свој посао, одржана је прва седница Комисије. Ускоро ће бити одржана друга седница Комисије, на којој ће се расписати јавни конкурс. Дакле, готово је извесно да до 1. новембра споменик неће бити израђен, али ћемо можда имати неко конкурсно решење, рекао је Мићин.
Истакао је да је саопштење тзв. Академског пленума апсолутна измишљотина и да га сматра "искључиво дизањем тензија".
У мору дезинформација који се шире од таквих удружења, ово је само још једна дезинформација, навео је Мићин.
Скупштина града Новог Сада усвојила је 31. јула иницијативу Мићина да се подигне споменик страдалима у паду надстрешнице на Железничкој станици у том граду 1. новембра прошле године.
Неформална група под називом Академски пленум изнела је тврдњу да власт планира да споменик страдалима постави на годишњицу трагедије, 1. новембра и да тако, како тврде, изазове сукобе.