БАЊА ЛУКА ДЕО УНЕСКО МРЕЖЕ КРЕАТИВНИХ ГРАДОВА Централно место музичког живота Балкана
Бања Лука, други по величини град у Босни и Херцеговини, званично је призната као УНЕСКО Креативни град музике, чиме је потврђен њен изузетан допринос музичкој уметности и културном стваралаштву.
Смештена на раскршћу цивилизација и традиција, Бања Лука је вековима била дом различитих верских заједница и храмова, чији утицај и данас обликује музички израз града. Ова културна разноликост преточена је у богату музичку сцену која обухвата све – од традиционалне тамбурашке музике до савремених оркестара и експерименталних музичких пројеката. Град је чак послужио као инспирација легендарном Квинсију Џонсу, који је 1961. године компоновао нумеру Бања Лука, дајући музички омаж његовој јединственој атмосфери. Бања Лука се може похвалити низом значајних културних институција, међу којима су Културни центар “Бански двор”, Народно и Дечије позориште, Народни музеј, Музеј савремене уметности, Студентско позориште, Градско позориште “Јазавац” и бројне галерије. Ове установе током целе године организују концерте, представе, изложбе и друге догађаје који одржавају град живим и инспиративним.
Град фестивала и музичког образовања
Поред богате институционалне сцене, Бања Лука има и снажну образовну инфраструктуру у области музике. У граду делују Основна и Средња музичка школа са више од 1.300 ученика, као и Музичка академија, која образује нове генерације професионалних музичара. Симфонијски оркестар, Градски тамбурашки оркестар, хор “Јединство”, Женски камерни хор “Бањалучанке” и ансамбл “Роцк Symphony” само су део шаролике музичке понуде. Град је домаћин великог броја музичких фестивала, међу којима се истичу Бања Лука ФЕСТ, Демофест, Балкан Фест, Јесења соната и многи други. Ови догађаји привлаче публику из целог региона и постављају Бања Луку као једно од централних места музичког живота Балкана.
Као УНЕСКО Креативни град музике, Бања Лука је посвећена повећању броја музичких простора и ресурса, подршци организацији музичких догађаја и активности, те промоцији вредности и мисије УНЕСКО-ове Мреже креативних градова (УЦЦН) на глобалном нивоу.
Уметничка енергија везује Бања Луку са Новим Садом
Бања Луку и Нови Сад повезује снажна културна и уметничка енергија. Нови Сад, који је део УНЕСКО мреже у области медијских уметности, и Бања Лука, у категорији музике, заједно показују како различите гране уметности могу допринети одрживом развоју градова. Могућа сарадња кроз заједничке фестивале, размену уметника и музичко-визуелне пројекте има потенцијал да споји музичку снагу Бања Луке и креативни дигитални израз Новог Сада. На тај начин, оба града не само да учвршћују своју позицију у УНЕСКО мрежи, већ и стварају мост културног дијалога који превазилази границе држава.
Бања Лука, као град у којем се традиција и модерност преплићу кроз звуке, заједно са Новим Садом – градом визуелне и медијске иновације – представља снажан пример како музика, уметност и креативност могу постати кључни покретачи културног и друштвеног просперитета читавог региона.