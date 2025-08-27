БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА НОВОСАДСКЕ ЂАКЕ ПРВАКЕ Седму годину заредом град подржава почетак школовања У ПРВИ РАЗРЕД КРЕЋЕ ЧЕТИРИ ХИЉАДЕ МАЛИШАНА
Седму годину заредом, Град Нови Сад је обезбедио бесплатне уџбенике за ђакe прваке, за шта је из буџета издвојено 47.125.068 динара.
Уговори о бесплатним уџбеницима уручени су директорима основних школа, у Скупштини Града, у присуству чланице Градског већа за образовање Милице Вучићевић.
- Поздрављам вас у име Градоначелника Новог Сада и у своје лично име. У ђачке клупе 1. септембра ће сести 4.032 првака. Желим да се захвалим запосленима у школама на труду који улажу у васпитање и образовање наших најмлађих, да и њима као и свој деци, пожелим срећан први дан школе. Од оних који сада полазе у школу зависи наша будућност, тако да их требамо свим срцем и на све могуће начине подржати. Град Нови Сад настоји да улаже и у људе, и у инфраструктуру, и у програме, јер циљ нам је да наши млади суграђани одрастају и образују се у најбољим могућим условима – нагласила је Милица Вучићевић.