БИОСКОП ПОД ВЕДРИМ НЕБОМ НА ВИДОВДАНСКОМ НАСЕЉУ Улазница за филм је СМС за Веру и Петру Војновић
У оквиру чаробне филмске авантуре за целу породицу, „Биоскоп на отвореном” данас ће бити код Дома здравља на Видовданском насељу, а на репертоару од 19 сати је цртани филм „Кућни патуљци: Операција Колачићи”.
Улазница је као и до сада, смс порука: 1477 на број телефона 3030.
Кокице, лимунадица, домаће мекике, биће доступни по принципу донације, па колико је ко у могућности, новац може да убаци у кутије обележене за помоћ двема девојчицама.
Уколико неко жели, Петри и Вери може помоћи и уплатом на рачун 160-6000001615349-25.
Четворогодишње сестре су од рођења под надзором неуролога због заостајања у психомоторном развоју, а постављена им је дијагноза специфичног поремећаја развоја покретљивости. Вера је и под кардиолошким надзором због дилатативне кардиомиопатије дијагностификоване од неонаталног узраста.
Њих две не седе, не ходају, не причају, те је по савету неуролога потребно урадити додатну дијагностику, у коју између осталог спада и генетско испитивање. Зато је овим храбрим девојчицама потребна помоћ свих нас, како би имале шансу за даљу дијагностику и лечење.