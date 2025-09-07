clear sky
БИОСКОП ПОД ВЕДРИМ НЕБОМ НА ВИДОВДАНСКОМ НАСЕЉУ Улазница за филм је СМС за Веру и Петру Војновић

07.09.2025. 09:20 09:27
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
биоскоп
Фото: Промо

У оквиру чаробне филмске авантуре за целу породицу, „Биоскоп на отвореном” данас ће бити код Дома здравља на Видовданском насељу, а на репертоару од 19 сати је цртани филм „Кућни патуљци: Операција Колачићи”.

Улазница је као и до сада, смс порука: 1477 на број телефона 3030.

Кокице, лимунадица, домаће мекике, биће доступни по принципу донације, па колико је ко у могућности, новац може да убаци у кутије обележене за помоћ двема девојчицама. 

Уколико неко жели, Петри и Вери може помоћи и уплатом на рачун 160-6000001615349-25. 

ивана
Фото: Буди хуман

Четворогодишње сестре су од рођења под надзором неуролога због заостајања у психомоторном развоју, а постављена им је дијагноза специфичног поремећаја развоја покретљивости. Вера је и под кардиолошким надзором због дилатативне кардиомиопатије дијагностификоване од неонаталног узраста. 

Њих две не седе, не ходају, не причају, те је по савету неуролога потребно урадити додатну дијагностику, у коју између осталог спада и генетско испитивање. Зато је овим храбрим девојчицама потребна помоћ свих нас, како би имале шансу за даљу дијагностику и лечење. 

филм
Нови Сад
