ЦЕТИЊЕ И НОВИ САД: ДВА КРЕАТИВНА СРЦА БАЛКАНА У УНЕСКО МРЕЖИ Од историјског престоног града до центра савременог дизајна
Цетиње, некада престоница Црне Горе, данас стоји као град богате историје, културног наслеђа и снажног идентитета. Његове улице, музеји и споменици причају причу о вековима државности, уметности и културе.
Међутим, Цетиње није само чувар прошлости – оно активно ствара будућност кроз иновације у области дизајна и културних иницијатива. Придруживање мрежи УНЕСКО Креативних градова у категорији Дизајн донело је Цетињу нову платформу за сарадњу и развој. Ова титула потврђује да град препознаје значај креативних индустрија, не само за културни живот, већ и за економски и друштвени развој. Посебна пажња посвећује се укључивању младих уметника, чиме се обезбеђује континуитет креативног израза и отвара простор за нове идеје.
Један од најважнијих културних момената у историји града био је Цетиње Бијенале, одржавано од 1990. до 2004. године. Током овог периода, више од 2.000 уметника из различитих земаља излагало је своја дела, стварајући снажну међународну мрежу и остављајући неизбрисив траг на културни пејзаж града. Инспирација тог догађаја и данас живи у савременим манифестацијама и фестивалима који обликују уметничку сцену Цетиња.
Друштвено повезивање и одрживи развој
Данашње иницијативе Цетиња јасно показују посвећеност дизајну и иновацијама. Пројекат „Лијепо Цетиње“, спроведен у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП), фокусира се на унапређење урбаног простора и очување естетског идентитета града. Флуид Design Week, у организацији Факултета ликовних умјетности, окупља дизајнере, уметнике и студенте из региона, стварајући платформу за размену знања и инспирације.
Град такође развија културне програме као што су „Отворено срце Цетиња“, који повезују локалну заједницу и уметнике, промовишу једнакост и инклузију, те јачају регионалну препознатљивост. Кроз овакве иницијативе, Цетиње шаље поруку да дизајн није само естетска категорија, већ и средство друштвеног повезивања и одрживог развоја.
У том контексту, повезивање Цетиња са Новим Садом, УНЕСКО градом медијских уметности, природан је корак. Док Нови Сад предњачи у дигиталној уметности и мултимедији, Цетиње нуди снажан ослонац у визуелном идентитету, графичком дизајну и урбанистичким концептима. Заједно, ова два града могу развијати пројекте који спајају медијску уметност и дизајн – од заједничких изложби до интердисциплинарних радионица.
Поглед ка будућности – регионална и глобална улога
Као Креативни град дизајна, Цетиње планира да подстакне креативност и иновације у локалној заједници, развијајући динамичну и видљиву дизајнерску сцену, дели знање и искуства са другим градовима чланицама УНЕСКО мреже, посебно у областима које повезују уметност, дизајн и одрживи развој и организује догађаје и фестивалекоји промовишу културну разноликост и уметничку сарадњу, стварајући простор за дијалог и нове пројекте.
Захваљујући оваквим иницијативама, Цетиње постаје пример како мали, историјски град може постати релевантан актер на глобалној креативној мапи. Сарадње са градовима попут Новог Сада отварају могућност да се регион Балкана представи као простор иновација и културне размене, у којем традиција и савременост иду руку под руку.