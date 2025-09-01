clear sky
21°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАВАОЦИМА КРВИ ЧИЈА ДЕЦА КРЕЋУ У ПРВУ РАЗРЕД Завод за трансфузију дели пакетиће

01.09.2025. 09:11 09:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: Дневник

Добровољни даваоци крви чија деца крећу у први разред основне школе, а од данас до 7. септембра дају крв, Завод за трансфузију крви Војводине уручиће им пакетић са школским прибором.

Како из ове установе истичу, важно је давати крв, бити хуман и солидаран.

Новосађани ће од данас имати прилику да донирају крв на седам локација. 

Данас ће то бити у Pay spotu у Бранимира Ћосића 2 од 11 до 13 часова, као и у центру у трансфузиомобилу од 16 до 19 сати. 

Уторак и среда су резервисани такође за Трг слободе у истом термину, док ће у петак на истом месту бити од 9 до 12 сати. 

У суботу даваоци могу да оду у Завод (Хајдук Вељкова 9а) од 8 до 12 часова.

добровољно давање крви завод за трансфузију
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај