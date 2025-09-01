ДАВАОЦИМА КРВИ ЧИЈА ДЕЦА КРЕЋУ У ПРВУ РАЗРЕД Завод за трансфузију дели пакетиће
01.09.2025. 09:11 09:18
Добровољни даваоци крви чија деца крећу у први разред основне школе, а од данас до 7. септембра дају крв, Завод за трансфузију крви Војводине уручиће им пакетић са школским прибором.
Како из ове установе истичу, важно је давати крв, бити хуман и солидаран.
Новосађани ће од данас имати прилику да донирају крв на седам локација.
Данас ће то бити у Pay spotu у Бранимира Ћосића 2 од 11 до 13 часова, као и у центру у трансфузиомобилу од 16 до 19 сати.
Уторак и среда су резервисани такође за Трг слободе у истом термину, док ће у петак на истом месту бити од 9 до 12 сати.
У суботу даваоци могу да оду у Завод (Хајдук Вељкова 9а) од 8 до 12 часова.