02.09.2025.
Нови Сад
ЂАЦИ „ЗМАЈ ЈОВИНЕ“ ГИМНАЗИЈЕ ИЗМЕШТЕНИ Настава у три новосадске школе ДОК СЕ НЕ ПРОВЕРИ БЕЗБЕДНОСТ СТАТИКЕ ЗГРАДЕ

02.09.2025. 09:19
Пише:
Силвиа Ковач
Извор:
Дневник
гимназија
Фото: Дневник.рс / Ф. Бакић

Ученици Гимназије „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду од јуче, 1. септембра, наставу похађају у објектима три средње стручне школе и то док се не утврди безбедност статике зграде гимназије, једне од најстаријих културно-просветних институција у Србији.

На основу закључка Покрајинске владе, који је донет на седници одржаној 30. августа, настава ће бити реализована у Машинској школи, на Булевару краља Петра Првог 38, Техничкој школи „Павле Савић“ (Шајкашка 34) и Саобраћајној школи „Пинки“ (Шумадијска 12а) у Новом Саду, где ће наставу похађати ђаци са посебним способностима за спорт.

гимназија
Фото: Дневник.рс / Ф. Бакић

У закључку Покрајинске владе је наведено да ће Машинска школа дати учионице на коришћење у терминима од 14 часова у oбјекту број 1, док ће Техничка школа „Павле Савић“ уступити шест учионица у приземљу, једну у сутерену и свечану салу на другом спрату. У Закључку је објашњено да се простори дају на коришћење Гимназији „Јован Јовановић Змај” на одређено време, како би се реализовала настава, док се не утврди безбедност статике зграде Гимназије.

Родитељи незадовољни

Родитељи ученика Јовине гимназије окупили су се јуче јутру у 7.30 сати испред гимназије како би изразили неслагање са одлуклом да деца наставу похађају у три различите образовне установе. Како су истакли одлука донета је у последњи моменат, управа школе их је обавестила само кратком поруком, без детаљнијег образложења, као и да је остало непознато много ствари у вези почетака наставе.

гимназија
Фото: Дневник.рс / Ф. Бакић

Када је реч о разлозима за доношење закључка, у документу је наведено да се „гимназија обратила Управи за имовину 28. августа, да се настава за ученике реализује на три локације, између осталог и у објектима Машинске школе и Техничке школе. Директор гимназије проф. др Радивоје Стојковић је путем електронске поште 29. августа, доставио изјашњење да је Школски одбор гимназије обуставио рад, те да због тога нису у могућности да доставе њихову одлуку, као и да је због хитности потребно одобрити одвијање наставе у објектима Машинске школе и Техничке школе”.

Подсетимо, свечана сала Гимназије „Јован Јовановић Змај” је затворена када је инспекција утврдила да на стакленој куполи постоје недостаци који представљају непосредну опасност.

гимназија јован јовановић змај почетак школске године

Дневник

Силвиа Ковач
Нови Сад
