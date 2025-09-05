broken clouds
(ФОТО) ОВО ЈЕ ДЕТАЉАН ЦЕНОВНИК ЗА ПАРКИРАЊЕ У НОВОЈ ГАРАЖИ Сат времена кошта мање од просечне кафе у кафићу, а ево колико новца треба да издвојите за МЕСЕЧНУ КАРТУ

05.09.2025. 14:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
гаража
Фото: Дневник/Филип Бакић

Нова подземна гаража у Улици Модене, у центру Српске Атине, данас је свечано отворена.

Гаража поседује 267 паркинг места, од којих је осам за електричне аутомобиле, а ту су и паркинзи за особе са инвалидитетом. 

Оно што грађане највише занима, јесу цене паркинга. 

На улазу у гаражу стоји информатор са ценама које су истакнуте на јасан и видљив начин. 

Сат паркинга у подземној гаражи кошта 80 динара, а сваки следећи започети сат кошта додатних 80 динара.

гаража
Фото: Дневник

За све који желе да закупе месечну карту за паркирање, за 24 часа, мораће да издвоје 15.000 динара, док ће они који желе да паркирају од 7.00 часова ујутру до 20.00, целог месеца, морати да уплате 12.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

паркинг места Модена цена
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
05.09.2025. 14:29 15:05
