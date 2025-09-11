overcast clouds
(ФОТО, ВИДЕО) ФИЈАКЕРИ И ЗЛАТНЕ ЖИЦЕ СВЕЧАНО ОТВОРИЛИ СВЕТСКИ ФЕСТИВАЛ ТАМБУРАШКЕ МУЗИКЕ Сутра у Новом Саду пева Звонко Богдан, а ево ко ће још наступити!

11.09.2025. 18:07 18:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
тамбурица фест
Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

Свечана поворка фијакера уз звуке тамбураша, која је данас кренула улицама Новог Сада, најавила је почетак 18. Светског фестивала тамбурашке музике – Тамбурица феста 2025.

Поворка кочијама је кренула испред седишта Тамбурица феста, с угла Булевара Михајла Пупина и Улице Краља Александра, јавља наш репортер.

Главни програм почиње сутра, 11. септембра, на Платоу Вујадина Бошкова, између стадиона „Карађорђе“ и Спенса, где ће наступити оркестри и солисти из више од 20 земаља.

тамбурица фест
Фото: Dnevnik

Након традиционалне фијакеријаде на отварању, прво вечеће се завршити ревијом младих и ветерана тамбуре.

тамбурица фест
Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

У петак следи „Тамбурашка мондовизија“ са новим песмама из 14 земаља, наступи Градског тамбурашког оркестра „Бранко Радичевић“ и хора „Рапсодија“, као и концерт Звонка Богдана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Субота је резервисана за такмичење тамбурашких оркестара, концерт састава „Ла банда“ и Џенана Лончаревића, док ће фестивал бити затворен у недељу, 14. септембра, Конгресом Светске тамбурашке асоцијације у „Музеју тамбурица феста“.

тамбурица фест
Фото: Dnevnik

Текст и фото: А. С.

 

 

 

Тамбурица фест тамбураши звонко богдан
Нови Сад
