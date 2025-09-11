(ФОТО, ВИДЕО) ФИЈАКЕРИ И ЗЛАТНЕ ЖИЦЕ СВЕЧАНО ОТВОРИЛИ СВЕТСКИ ФЕСТИВАЛ ТАМБУРАШКЕ МУЗИКЕ Сутра у Новом Саду пева Звонко Богдан, а ево ко ће још наступити!
Свечана поворка фијакера уз звуке тамбураша, која је данас кренула улицама Новог Сада, најавила је почетак 18. Светског фестивала тамбурашке музике – Тамбурица феста 2025.
Поворка кочијама је кренула испред седишта Тамбурица феста, с угла Булевара Михајла Пупина и Улице Краља Александра, јавља наш репортер.
Главни програм почиње сутра, 11. септембра, на Платоу Вујадина Бошкова, између стадиона „Карађорђе“ и Спенса, где ће наступити оркестри и солисти из више од 20 земаља.
Након традиционалне фијакеријаде на отварању, прво вечеће се завршити ревијом младих и ветерана тамбуре.
У петак следи „Тамбурашка мондовизија“ са новим песмама из 14 земаља, наступи Градског тамбурашког оркестра „Бранко Радичевић“ и хора „Рапсодија“, као и концерт Звонка Богдана.
Субота је резервисана за такмичење тамбурашких оркестара, концерт састава „Ла банда“ и Џенана Лончаревића, док ће фестивал бити затворен у недељу, 14. септембра, Конгресом Светске тамбурашке асоцијације у „Музеју тамбурица феста“.
Текст и фото: А. С.